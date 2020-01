Los balances de las cooperativas eléctricas arrojaron números en rojo

Las distribuidoras eléctricas de todo el país quedaron debiendo unos 29.194 millones de pesos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hasta noviembre del año pasado.

Esto representa un salto del 50 por ciento en relación a los 19.507 millones de pesos que adeudaban a diciembre de 2018 por la energía comprada, según un informe del Observatorio de la Energía (Oetec).

Con el congelamiento extendido de las tarifas, la cadena de pagos del sector puede deteriorarse aceleradamente y el Estado deberá aportar más subsidios, según contaron en off the record fuentes consultadas por el diario El Cronista.

Algunos distritos, como Chaco, arreglaron con el Estado para cancelar la deuda.

Asimismo, sin actualizar sus ingresos desde marzo del año pasado -pese a que la norma vigente habilitaba a un incremento en agosto-, directivos de Edenor y Edesur analizan dejar de pagar parcialmente la factura de energía a Cammesa.

Cabe destacar que las grandes empresas energéticas fueron las beneficiadas con los tarifazos que dispuso la anterior gestión de Mauricio Macri.

En consecuencia, las energéticas incrementaron sus ingresos por ventas un 995% en promedio entre 2015 y 2018.

Es decir, obtuvieron grandes márgenes de rentabilidad, a costa del aumento de la luz en todo el país.

El porcentaje de rentabilidad obtenido se desprende de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), basado en la información que las propias firmas presentaron en la Comisión Nacional de Valores.

Los tarifazos acumularon alrededor de 2.200% en el caso del gas y superaron el 3.000% en el de la luz.

”El crecimiento de las ventas sin el correspondiente aumento de la producción permitió a las energéticas obtener resultados integrales que superan en todos los casos los 2 mil millones de pesos constantes del 2018. Pampa Energía, la que más rentabilidad obtuvo: 24.819 millones de pesos”, sentencia el informe.

En cifras $29.194 Millones de pesos, es lo que las distribuidoras de todo el país adeudan en total a la empresa mayorista de energía eléctrica.

La tarifa social impacta también en las entidades locales

En la jornada del último jueves, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la continuidad de la Tarifa Social en energía para todo el territorio provincial durante los meses de enero febrero, “mientras se esperan definiciones del Gobierno nacional”.

Es que la tarifa diferenciada para la tierra colorada fue uno de los planteos que el mandatario misionero ya llevó a la Nación.

El beneficio se extiende desde el año pasado, cuando por orden del entonces gobernador Hugo Passalacqua, la Provincia comenzó a sostener las tarifas energéticas.

Entre los requisitos para acceder se menciona que quien se postule debe percibir ingresos que no pueden superar el doble del salario mínimo, vital y móvil, no tener más de una propiedad, no tener un móvil o embarcación de menos de diez años de antigüedad, debe ser beneficiario de algún plan social o tener monotributo social.

Sobre la continuidad, Kuzuka aseveró que “nosotros en este descuento hacemos una declaración jurada que después a través de la empresa de energía nos hacen una nota de crédito por lo que dimos de tarifa social”.

“Nos hace un poco más difícil de que no nos genera VAD, porque ya que tenemos un VAD depreciado, la tarifa social no tiene tampoco VAD para hacer mejoramientos. Lo venimos hablando hace varios años, cada vez nuestro VAD se va achicando más y se debe a los grande incrementos que tuvo nuestro socio”, explicó.

Y determinó que en este tiempo no se pudo actualizar el VAD debido a los constantes incrementos en el costo de energía

“El VAD se usa para mantenimiento, transformadores, pago de personal, todo el servicio.

Repercute bastante y más cuando tenés tormentas de verano, cada vez se agrava más. La plata no nos alcanza para nada y se hace complejo y difícil”, puntualizó.

Y atestó: “Estamos en el medio porque somos conscientes de que nuestros socios y usuarios también tienen dificultades para hacerle frente, por lo que no se le puede aumentar tanto”.

En ese marco,mencionó también el alto índice de morosidad que se registra entre los usuarios.

“Es cierto que fuimos bastante más duros en presionar el cobro. El tema es que si no cobramos no podemos prestar el servicio como corresponde y. Las cooperativas se pusieron firmes en el cobro en término, pero se trata de ayudar, con pagos parciales, buscando soluciones. Cada cooperativa se maneja en forma particular. Hay flexibilidad, se va evaluando caso por caso”.

A pesar de las cifras, el informe señaló que “la generación de energía eléctrica cayó un 5,3% en 2018 en relación a 2015, la producción de gas un 2,8%, el gas licuado de petróleo un 11,4% y el Gasoil un 5,4%”.