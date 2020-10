Llegó desde Salta, no cumplió con el aislamiento y dio positivo de Covid - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

En tal sentido, y por su cercanía, el municipio de Puerto Leoni prohibió hasta el 16 de octubre las reuniones familiares, culturales, deportivas o religiosas que generen aglomeración de personas. Y Santo Pipó prohibió hasta el 19 de octubre las reuniones familiares, actividades deportivas (menos caminatas o trotes), religiosas y permanencia en bares o heladerías.





La Provincia inicia un ensayo con ivermectina

Esta semana el estado provincial arrancará un ensayo de tratamiento con ivermectina con al menos diez personas, confirmaron desde el Gobierno provincial.



La ivermectina es un medicamento que se fabrica en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (Lemis) y ahora se estudiará su uso compasivo ante el Covid-19.



“Estamos trabajando en su uso con el personal de salud, las personas vulnerables, adultos mayores y fuerzas de seguridad”, había dicho días atrás el ministro de Salud, Oscar Alarcón.



“La ivermectina es un antiparasitario barato y se cree que produce la limitación de la replicación del virus”, sostuvo.



Más casos

Por otro lado, además del caso de Jardín América, otros siete contagios de Covid-19 fueron diagnosticados ayer, cuatro de ellos están internados en Posadas y ninguno tiene nexo epidemiológico establecido.



Uno de ellos se detectó en un hombre de 96 años que es oriundo de Concepción de la Sierra, según pudo averiguar El Territorio. El hombre llegó a Posadas desde ese municipio porque iba a ser intervenido por una fractura de cadera. Ya en la capital provincial se resolvió testearlo, dio positivo, pero hoy se repetirá la muestra. “Está internado por la fractura, no por Covid”, dijeron.



Los otros tres internados ayer fueron puestos bajo cuidados hospitalarios por “criterio médico”, indicaron porque presentan “neumonía bilateral”. En principio permanecerán internados por 48 horas.



Estos tres son una paciente de 24 años que está estable. La otra internada es una mujer de 51 años de edad y el cuarto internado es un hombre de 33 años. Pero ninguno en terapia intensiva.



Además en la ciudad de Posadas se detectaron otros dos casos en hombres de 30 y 45 años, estos dos están bajo aislamiento domiciliario y tampoco se sabe el nexo epidemiológico. El séptimo caso se diagnosticó en una mujer de 49 años de San José, también sin nexo.



Así, la provincia tiene 45 casos activos de coronavirus: 39 están externados en sus domicilios y otros seis permanecen internados.



Desde que se notificó el primer contagio el pasado 27 de marzo son 140 los diagnósticos de covid-19. Además ayer otras cuatro personas se recuperaron: el paciente 89 de 41 años de Posadas; la paciente 90 de 34 años de Posadas; el paciente 91 de 3 meses de Posadas y el paciente 95 de 58 años de Posadas. Así, la cifra de los que superaron al virus asciende a 91 y la de fallecidos se mantiene en cuatro.



Y el número de aislados por catorce días se disparó a 1.985, 600 más que el lunes.



Un joven de 25 años que se desempeña como camionero en una empresa familiar de Jardín América viajó hace algunas semanas hacia la provincia de Salta, que hoy es uno de los principales focos de Covid-19 en el país con cerca de 14 mil casos. Al regresar a Misiones y ser personal esencial, ingresó a la tierra colorada pero sin ser hisopado, tal como rigen los protocolos para estos trabajadores.Sin embargo, igualmente deben hacer el aislamiento por catorce días y de forma obligatoria, algo que el trabajador del volante no respetó y al parecer tampoco fue debidamente controlado.Pasados los días empezó a presentar síntomas asociados a la enfermedad como tos y fiebre y le detectaron el virus.En Jardín América ayer todo era bronca ante la aparición del primer caso y la vuelta atrás en varias actividades, dado que el contagiado deambuló por comercios de la ciudad cuando tendría que estar aislado. Y ahora temen un brote de casos en esa ciudad.“Vino el miércoles desde Salta y tuvo contacto con varias personas. Aparentemente estaba asintomático, empezó con los síntomas el lunes, se le hizo un hisopado en un laboratorio local y dio positivo”, comentó el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski.“Llamamos la atención a los vecinos, sin alarmarnos pero sí a cumplir con los protocolos de uso de barbijo, higiene de manos con alcohol en gel y distanciamiento social”, agregó.Además, fuentes consultadas por El Territorio contaron que la novia del paciente de Jardín América se hallaba en Oberá. El miércoles el novio, que llegó desde Salta, fue a buscarla hasta esa ciudad de la zona Centro y desde entonces están juntos en Jardín América.Ante ese panorama, el intendente Kornoski firmó ayer la Resolución 121/20 Serie A donde se estableció una serie de restricciones hasta el 19 de octubre.Entre ellas se prohíben las actividades recreativas en lugares públicos o privados (abiertos o cerrados) como gimnasios, canchas de fútbol y pádel; la permanencia de personas en espacios públicos con el fin de esparcimiento determinadas como plazas, plazoletas, paseos, playones municipales y el complejo polideportivo municipal; la apertura de talleres y/o talleres artísticos y culturales presenciales como así también bibliotecas; las ferias abiertas y cerradas, itinerantes o estables podrán funcionar solamente mediante el sistema compre y lleve; se prohíbe la permanencia en restaurantes, bares, pubs y heladerías los que podrán funcionar con el sistema delivery (hasta la hora 0) y la realización de reuniones familiares y sociales.También quedó cerrado el Parque Saltos del Tabay, los campings privados, clubes y piletas. Y quedan suspendidos los cultos y misas.Además las actividades comerciales y de servicios funcionarán en el horario de 7 a 20 y en cuanto a comercios de cercanía de 7 a 21.Pero todas estas restricciones anunciadas generaron enojo en los vecinos y el sector comercial de la localidad, por lo que hoy podrían haber novedades y algunas aperturas con estricto protocolo.En ese sentido anoche los comerciantes acudieron en masa hacia la Municipalidad para exigirle al intendente y a los concejales que revean las medidas de aislamiento que se reinstauraron. “Creemos que la medida es injusta”, dijeron en una nota presentada a los ediles. Y solicitaron la anulación de la resolución emitida por el intendente.A pesar de que el paciente y su novia ahora sí están aislados, “nuestra gran preocupación es que desde el miércoles pasado hasta ahora pudo haber contagiado a familiares, nos queda esa mala espina de saber qué pasó durante esos días”, manifestó el intendente.En la realización del rastrillaje epidemiológico, las autoridades locales corroboraron que “el paciente positivo concurrió a panaderías, fruterías, visitaron a familiares y conocidos”.Kornoski dijo que al haber estado el paciente “entre nosotros casi una semana se solicita a las personas que ante los menores síntomas concurran con urgencia a los centros de salud” recordando que “el centro de aislamiento de Jardín América está listo para recibir a aquellas personas que no tengan espacio para aislarse en sus domicilios y necesiten hacerlo”.A las localidades vecinas solicitó que reduzcan lo más que puedan la circulación entre sus pueblos y la ciudad de Jardín América. “Solicitamos que circulen solamente a nivel local para no llevar el problema a otras localidades”, expresó el jefe comunal.“La enfermedad se traslada con la persona, sin nosotros no hay contagio; en la medida que evitemos el contacto podremos crear una barrera”, agregó Kornoski.Los vecinos de Jardín América concurren a diario a Puerto Rico para asistir a diferentes clínicas y acceder a especialistas, y al respecto el intendente jardinense señaló que “si se cumplen con los protocolos no debería haber problemas”.