Lionel Messi se queda en Barcelona - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020 | 15:14hs.



La mañana de este viernes tuvo una comunicación inicial de los Messi contra lo afirmado previamente por La Liga, en la que se informó que desconocen la existencia de una claúsula de rescisión de 700.000.000 euros vigente durante la última temporada. En la misma, a su vez, se acusó al ente organizador de "parcialidad" en favor del club. La mañana de este viernes tuvo una comunicación inicial de los Messi contra lo afirmado previamente por La Liga, en la que se informó que desconocen la existencia de una claúsula de rescisión de 700.000.000 euros vigente durante la última temporada. En la misma, a su vez, se acusó al ente organizador de "parcialidad" en favor del club.

De esta forma, Messi no tendrá como su última noche blaugrana -tras 731 partidos oficiales, 634 goles y 34 títulos- la del bochornoso 8-2 ante Bayern Munich en la UEFA Champions League, sino que al menos dejará abierta la chance de tener un adiós a toda orquesta en el Camp Nou, su segunda casa y la tierra que más lo vio brillar.

A su vez, Messi no tendrá que pasar por un abrupto y traumático adiós a la Ciudad Condal, donde aterrizó en el 2000 con apenas 13 años en busca de un club que pudiese afrontar el tratamiento hormonal para crecer y desarrollarse futbolísticamente. Su esposa Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, están completamente arraigados allí.



Quedará por analizar hacia adelante si estará cómodo, si encajará bien en el proyecto del holandés Ronald Koeman, qué socios mantendrá o incorporará y los desafíos que habrá en su posible última temporada en el club. Lo cierto es que se queda, un alivio para todo Barcelona y para el propio Messi, que claramente no quiso irse por la puerta de atrás.



La entrevista En una nota con el sitio Goal.com, el rosarino aseguró que "jamás haría juicio" contra la institución catalana, lo que se presentaba como un camino irremediable por la falta de entendimiento con la dirigencia luego del envío del burofax (carta documento) en el que hizo formal su deseo de romper el vínculo.

Aceptó que le costó "muchísimo" la decisión de alejarse de Barcelona y que ello fue "un drama bárbaro" para la familia por el arraigo a la ciudad.

El crack argentino de 33 años resolvió seguir por una temporada más para evitar tener que ir a la Justicia, algo que también podría haber significado un dolor de cabeza para su hipotético nuevo destino, que parecía ser Manchester City. Esto surgió luego de una reunión producida el martes entre su padre Jorge y el presidente Josep María Bartomeu.Aceptó que le costó "muchísimo" la decisión de alejarse de Barcelona y que ello fue "un drama bárbaro" para la familia por el arraigo a la ciudad.





“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo", resaltó.





Sobre como lo tomó su familia, Messi explicó: “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos', repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”.







Respecto al contrato y su posible salida, el argentino explicó: "Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este es el motivo por el que voy a seguir en el club… Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.





Por último, sobre su continuidad dijo: “voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”.





“Como siempre, voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se de y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas. Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas podamos superar este virus y volver a la normalidad”, agregó.

Lionel Messi continuará en Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato. Aunque había enviado un burofax para ejecutar la cláusula de salida unilateral, cambió de parecer y no quiere irse en medio de un escándalo legal del club de su vida, donde creció y lleva 20 años.