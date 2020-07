Les tapó la boca

Lunes 6 de julio de 2020

Contra el racismo: de pie o de rodillas La mayoría de los pilotos se unieron a la lucha contra el racismo y se manifestaron con la rodilla contra el suelo en la previa de la largada del Gran Premio de Austria. Catorce de los 20 competidores hicieron el conmovedor gesto que simboliza la lucha contra el racismo, mientras que los otros seis se quedaron de pie.

Hamilton, impulsor de la iniciativa, lució una camiseta con la leyenda “Black Lives Matter”, mientras que otros utilizaron otras remeras que decían “End Racism”. Sin embargo, el holandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz Jr, el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el finlandés Kimi Räikkönen (Alpha Romeo) decidieron quedarse de pie.

No obstante, Leclerc ya había avisado a través de sus redes sociales que no se iba a sumar a la manifestación. “Creo que lo importante son los hechos y los comportamientos cotidianos más que los gestos formales que podrían ser percibidos como controvertidos en algunos países”, argumentó el piloto de Ferrari.

“No pondré la rodilla en el suelo, pero esto no quiere decir para nada que estoy menos comprometido que los otros en la lucha contra el racismo”, agregó el joven, de 22 años.

Terminó la espera. La Fórmula 1 al final comenzó su temporada, tras las cancelaciones por la pandemia de coronavirus. Será un año con la parrilla más joven de pilotos en la historia y con la chance de que el inglés Lewis Hamilton iguale los siete títulos del alemán Michael Schumacher. Pero este debut de 2020 fue espectacular porque el finlandés Valtteri Bottas ganó de punta a punta una prueba que tuvo abandonos, toques, penalizaciones a Hamilton y a Sergio Pérez, y un podio sorpresivo, con Charles Leclerc y Lando Norris.Hamilton recibió una mala noticia poco antes de la largada, porque lo penalizaron con tres posiciones al entender que no había bajado la velocidad durante las banderas amarillas mostradas en un sector durante la clasificación 3 del sábado. De esta manera, Hamilton largó desde el quinto lugar de la parrilla.Con el nuevo orden en la parrilla, a Bottas lo siguieron Max Verstappen, Lando Norris, Alex Albon y Hamilton. Luego de una largada tranquila para el finlandés, hubo lucha entre los de atrás y en la tercera vuelta el campeón mundial pudo superar a Norris. Luego pasaría a Albon, para que Mercedes quede con el “1-2”En la vuelta 14, el Gran Premio vivió un gran shock, porque nada menos que Verstappen tuvo que abandonar con su Red Bull con una falla general. Sucede en la casa de la empresa dueña de la escudería. Sorpresa absoluta.Enseguida también se produjeron los abandonos de Daniel Ricciardo (Renault) y de Lance Stroll (Racing Point). Luego Kevin Magnussen (Haas) quiso no ser pasado por Esteban Ocon y siguió de largo. También se quedó afuera. Y unas vueltas más tarde, Sebastian Vettel frenó tarde y Carlos Sainz lo encerró bien para forzarlo a un trompo.Lo insólito pasó más adelante, cuando el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen perdió la goma delantera derecha en plena recta y le pasó cerca a Vettel. El finlandés abandonó, claro. El auto de seguridad emparejó todo y Albon quiso pasar a Hamilton y lo tocó para perder posiciones.Los comisarios deportivos consideraron que el inglés tuvo responsabilidad y lo penalizaron con 5 segundos, por lo que se complicó su lugar en la clasificación final. Y pronto sancionaron por otro incidente a Sergio Pérez.Hamilton terminó segundo en la pista, detrás de Bottas, pero por los 5 segundos de sanción fue superado por Leclerc y Norris, que desató la locura en el box de McLaren.“No puede haber mejor manera de comenzar una temporada”, admitió el finlandés Bottas, de 30 años, después de asegurar su octava victoria en el historial de la categoría, que tuvo una ceremonia especial por las medidas de seguridad relativas a la pandemia de coronavirus.En un autódromo vacío de espectadores, los tres primeros en el trazado de Spielberg fueron entrevistados por la televisión oficial con distanciamiento social, recibieron sus premios con barbijos, pero no hicieron el tradicional descorche de champán.La clasificación de la primera fecha de la F1 también entregó puntos para el español Carlos Sainz Jr. (McLaren), quinto; el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Racing Point), sexto; el francés Pierre Gasly (Alphatauri Honda), séptimo; su compatriota Esteban Ocon (Renault), octavo; el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), noveno y el tetracampeón alemán Sebastian Vettel (Ferrari), décimo.El francés Nicholas Lafiti, con Williams, fue el último piloto en completar la totalidad de los giros al circuito austríaco, en el que se registraron nueve deserciones, todo un síntoma de la dificultad de comenzar una temporada tardía por la emergencia sanitaria mundial.No pudieron terminar el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el británico George Russel (Williams), el francés Romain Grosjean (Haas), el danés Kevin Magnussen (Haas), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault) ni el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador del GP de Austria el año pasado.El circuito Red Bull Ring volverá a ser esceneario el próximo domingo de la segunda fecha de una temporada que debió ser reconfigurada en su calendario tras no poder comenzar en marzo pasado en Melbourne, Australia, como estaba previsto.De momento, son ocho carreras las confirmadas por la organización de la Fórmula 1 y a las dos austríacas le seguirán el Gran Premio de Hungía (19 de julio), dos pruebas en Silverstone, Inglaterra (2 y 9 de agosto), otra en Barcelona, España (16 de agosto), una más en Spa-Francorchamps, Bélgica (30 de agosto) y la última en Monza, Italia (6 de septiembre).