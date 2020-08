Le robaron el casco de la moto al tarjetero que devolvió el cheque de $2 millones

Sábado 15 de agosto de 2020 | 11:50hs.









A pesar de haber recibido una escasa recompensa tras devolver el cheque, reflexionó: "Dios sabe que soy una buena persona y me lo va a retribuir". Leonardo, según comentó el diario El Litoral, dijo: "Siempre estoy atento en la calle, para cuidar los autos y que no les pase nada", expresó. Esta semana también halló un medidor de glucosa para diabetes y lo guardó en su mochila. Al rato, vio pasar a una señora mayor buscando algo por la calle, se acercó a ella para preguntarle qué se le había perdido. El medidor le pertenecía. Leonardo cuenóa orgulloso: "La señora estaba muy agradecida, publicó una foto conmigo en Facebook".





Este sábado se conoció que ayer, al cierre de su día de doble turno, fue a dejar su elemento de trabajo y al llegar no encontró el casco de su moto, "dejé la moto al lado de la de los inspectores de transporte que se encontraban fuera del lugar”.

Leonardo Fernández es un trabajador correntino que cobra el estacionamiento medido en el centro de la capital de la provincia de Corrientes y ayer fue noticia ya que mientras realizaba su labor diaria encontró un cheque valuado en dos millones de pesos y buscó a su dueño para devolverlo, y en retribución recibió tan solo 300 pesos.“Revisé bien porque pensé que podía estar confundido, le pregunté a los inspectores si no habían visto qué pasó con el casco y me respondieron que seguro me lo robaron mis amigos”, en referencia a sus compañeros de trabajo, cuando él había dejado por un breve momento sus pertenencias al lado de las motos de estos inspectores.Leonardo hizo la denuncia correspondiente en una Comisaría local y confía en que las cámaras de seguridad de la cuadra puedan delatar quién fue el autor del robo. “Si yo veo mi casco, lo voy a conocer porque hay pocos: era rojo con letras negras, si lo veo lo voy a reconocer”, especificó y fue publicado por el medio local El Litoral.