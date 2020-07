Las voces de la municipalización de Salto Encantado

Viernes 3 de julio de 2020 | 10:20hs.





Por un lado, una gran parte de vecinos se alegró con la noticia, puesto que se trata de una búsqueda que lleva más de 60 años. Tal como lo expresó el presidente de la Comisión Pro-Municipio José Luis Statkievicz, “es importante porque se da la herramienta que se necesita para acercar el Estado a la gente. Esto permite planificar un pueblo, una ciudad, qué tenemos y hacia dónde nos dirigimos”.





“No es una división, es una distribución de territorio para administrarlo mejor. Somos como dos hermanos de una misma familia, con pensamientos distintos, y es natural. No lo interpretamos como división, por el contrario, es un crecimiento”, indicó.





No obstante, otro sector de los vecinos de Aristóbulo se mostró disconforme, como en el caso de Raúl Bregagnolo, quien argumentó que “lo que molesta no es que Salto Encantado sea municipio, siempre bregué por la unidad, la equidad -sobre todo- para que la vecindad debata en una mesa plural la conveniencia o no de dividir al Paraíso de Saltos y Cascadas. Esa decisión la debe tomar la población”.





Coincidentemente, desde el Concejo Deliberante de Aristóbulo aseveraron que “es una decisión apresurada, no existieron los espacios de debate y de discusión donde participe una cantidad representativa de la población, no se dio la posibilidad al Concejo de tomar una postura y ni siquiera fuimos partícipes de la delimitación del territorio”, en una nota elevada al presidente de la Legislatura y que contó con la firma de los ediles.





En tanto, Bonifacio Nacimiento (85), que lleva 62 años viviendo en Salto Encantado, en Picada Libertad cerca del destacamento policial y tuvo su chacra sembrando tabaco, tung, entre otros cultivos, señaló: “Me cuesta creer que ahora somos municipio, pero esto es para festejar”.





Junto a su hija Marta, reveló que abandonó la chacra para llevar al pueblo a los hijos para estudiar y acompañarlos. “Soy feliz porque mis nietos nacidos aquí serán los primeros ingenieros locales”, destacó al mencionar que su nieto Nahuel, de 29 años, pronto será ingeniero industrial, y Fernando de 26, ingeniero metalúrgico.





El debate de la Legislatura fue seguido por los vecinos de la flamante comuna, quienes concurrieron al polideportivo de Salto Encantado. En total, unos 50 vecinos observaron el análisis de los diputados, respetando los protocolos de distanciamiento social y sanitarios, y vieron vía streaming como su lugar natal se convertía por ley en el municipio 77.

La independización de Salto Encantado de la ciudad de Aristóbulo del Valle generó opiniones encontradas en los pobladores.