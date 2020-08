Lammens dijo que los equipos que jueguen en el exterior deberán hacer 14 días de cuarentena

Sábado 15 de agosto de 2020 | 12:30hs.

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que por ahora los equipos de fútbol que viajen a otros países a jugar la Copa Libertadores tendrán que "cumplir la cuarentena" de 14 días cuando regresen a la Argentina y de esta manera se diferenció de su par de Salud, Ginés González García, quien había avalado la "cápsula sanitaria"."No es que no tengan permiso. Pueden ir a jugar a Brasil, pero cuando vuelvan tienen que cumplir la cuarentena. Hoy sería así. Si dentro de un mes podemos hacer que los que vengan de un lugar con circulación comunitaria, como por ejemplo Brasil, no hagan la cuarentena, lo harán", expresó.Asimismo, el expresidente de San Lorenzo añadió: "Hoy pueden ir a Brasil, salir del país. Cuando vuelven, tienen que hacer la cuarentena. Los que vienen tienen que hacer 14 días de cuarentena".El protocolo sanitario de la Conmebol está avanzado, podría aprobarse prontamente y en ese sentido Lammens dijo en declaraciones radiales: "La semana que viene nos reuniremos con el Ministro de Salud y los clubes involucrados para ver si se puede destrabar o no. No es sólo de Argentina. Lo mismo pasa en Bolivia, Chile".Al hablar del regreso a las prácticas de los elencos argentinos, Lammens dijo: "Se están respetando los protocolos del Ministerio de Salud. Tenemos muy pocos casos nuevos. Ayer hubo un caso positivo en San Lorenzo (Luis Sequeira). Vamos a ver qué sucede con el pequeño grupo que entrenó con él".Lammens adelantó que la semana próxima tendrá una reunión con su par de Salud, Ginés González García, y luego con las autoridades de la AFA, aunque aclaró que antes de pensar en el retorno de los campeonatos tendrán que aprobarse las "prácticas de fútbol"."Seguramente en la próxima etapa, la semana que viene, nos reuniremos nuevamente con el ministro de Salud en primer lugar y después con las autoridades del fútbol para decidir cuándo vuelven las prácticas de fútbol porque los planteles, sobre todo los que tiene compromisos internacionales como la Copa Libertadores, tienen que empezar a hacer fútbol", explicó.Hasta el momento, los equipos de Primera División y Tigre fueron autorizados para comenzar con las prácticas segmentadas en grupos de hasta seis futbolistas por turno en una misma cancha, lo que les impide realizar ensayos futbolísticos formales.