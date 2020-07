La ruta aérea Iguazú-Buenos Aires estaría operativa desde septiembre

Viernes 31 de julio de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Poco a poco, los sectores comerciales y empresarios del país comienzan a retomar el ritmo, aunque de manera dispar. Mientras en Buenos Aires la cuarentena sigue siendo muy estricta, en otras provincias -como Misiones- se puede notar apertura focalizada de actividades.En este marco, y pensando en el turismo nacional que se estima, reactivará una parte financiera muy importante, las aerolíneas adquieren un rol preponderante y se preparan para el pronto despegue.De acuerdo a lo que afirmaron desde la empresa JetSmart, desde septiembre próximo comenzarían a operar las líneas de cabotaje, uniendo ocho destinos. Es por eso que ya se encuentran a la venta los pasajes de forma online, entre los que figura también Buenos Aires-Iguazú. Además, desde diciembre se incluiría Iguazú-Salta, que había sido anunciado el año pasado.En conferencia de prensa virtual, el CEO de Jetsmart Estuardo Ortiz y el gerente general de Jetsmart Argentina Gonzalo Pérez Corral especificaron los detalles del regreso de los vuelos y las promociones que tienen desde la empresa, apostando a una recuperación que advierten – será plena en 2022.La empresa de vuelos lanzó una serie de promociones para promover la compra de boletos. Entre las opciones, se encuentra la de comprar pasajes hasta el 31 de agosto con la posibilidad de cambiar destino o fecha hasta el 31 de diciembre de 2021, sin penalidad o abonar diferencias. También se puede congelar la tarifa por un tiempo hasta concretar la compra y además, el ticket puede transferirse a otro viajero.En tanto, mencionaron los protocolos que aplicaron para realizar los vuelos, que en países como Chile no se detuvieron – sumando a los de repatriación -logrando que la empresa transporte unos 130 mil pasajeros durante la pandemia.“En abril implementamos los protocolos de bioseguridad que fueron el producto de identificar las mejores prácticas en Europa, Estados Unidos, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera”, manifestó Ortiz.El protocolo incluye la declaración jurada para poder volar, el personal de tripulación con equipo de protección, filtros, mascarillas y control de temperatura, entre otros.Respecto a las operaciones, los vuelos domésticos se retomarían el 1 de septiembre, uniendo ocho destinos de Argentina. El vuelo Buenos Aires-Iguazú comenzaría a operar el 3 de septiembre. Mientras que desde el 1 de diciembre se incorporarían nuevas rutas, entre las que se encuentra Salta-Iguazú.Desde JetSmart indicaron que buscan reinventarse aplicando un nuevo programa que se llama “Jetsmart 2.0 evolution”. Dentro de ese plan, se encuentra un nuevo servicio que será el de transporte de cargas.“A raíz del Covid-19, este servicio ha tomado mayor importancia, y creemos que va a tener un rol relevante en la recuperación en los próximos años. Por eso tanto en Argentina como en Chile estamos trabajando en certificar las líneas aéreas y empezar la comercialización con los servicios de carga”, sostuvo el CEO de JetSmart.Ortiz indicó que la recuperación de esta situación no va a ser rápida, sino que va a tomar tiempo, teniendo en cuenta que aún no se sabe cuándo se reactivarán los vuelos internacionales. “El impacto del Covid-19 fue una caída del 90% de los ingresos”, dijo.Asimismo, remarcó que “se espera que para fines de este año estemos en un 40% de la capacidad usual, para fines de 2021 seguramente cerca del 85%, y creemos que la recuperación sería para 2022”.“Nuestro enfoque es estar conscientes de esta situación y contribuir al tema sanitario y también al económico, sabiendo que será muy importante la conectividad aérea, el turismo, los viajes para reactivar el empleo”, concluyó.