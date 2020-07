La Legislatura misionera aprobó la municipalización de Salto Encantado

Viernes 3 de julio de 2020 | 06:30hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Con la mayoría de los votos, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó ayer la municipalización de Salto Encantado. De esta forma, al independizarse de Aristóbulo del Valle, pasa a ser la comuna número 77 de la provincia de Misiones.

El nuevo municipio se encuentra dentro del departamento de Cainguás y tiene como motor económico el turismo, con el Parque Provincial Salto Encantado, además de importantes industrias yerbateras y metalúrgicas. Sería inicialmente de segunda categoría, hasta que se realice el próximo censo nacional de población.

La aprobación del nuevo municipio, contó con 29 votos positivos y 4 negativos. Generó también diversas opiniones a favor y en contra entre los vecinos de la localidad de Aristóbulo.

De forma previa a la sesión, el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, participó de una videoconferencia junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y los referentes de Telefónica Movistar Argentina y Samsung Electronics, en la que se concretaron importantes acuerdos de colaboración.



El nuevo municipio

El nuevo municipio de Salto Encantado contará con un interventor organizador, que será designado por el Poder Ejecutivo. Sus funciones serán las de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política, contable y administrativa.

En tanto, será encargado de convocar a elección de autoridades municipales, en forma conjunta con los próximos comicios generales provinciales que se realizarán en 2023. Cuando asuman las autoridades electas, el interventor finalizaría su mandato.

De igual forma, previo a ello se crearía una comisión asesora de la futura municipalidad de Salto Encantado, que colaboraría con el interventor en todas las acciones necesarias para el reordenamiento de las instituciones dentro de la delimitación municipal y en la creación de juzgados y demás dependencias para garantizar el acceso a la justicia, entre otros fines.

La comisión se integraría por representantes de los tres poderes del Estado y del Tribunal de Cuentas, y por ciudadanos de Salto Encantado.

El último municipio en crearse había sido Pozo Azul, en octubre de 2017. Mientras, otros pueblos, como Fracrán y Terciados Paraíso, también aguardan la consideración de la Legislatura para una posible conformación como comuna.

“Es uno de los municipios más esperados históricamente, ya que en el 55 se desbarató la comisión vecinal que pretendía su municipalización y de ahí hubo muchas idas y vueltas”, puntualizó el autor del proyecto, Rafael Pereyra Pigerl.

Y añadió: “Es importante transmitir la organización social que tienen, comunitaria, empresarial y de los trabajadores, iglesias. Y destacar que todo eso es en plena fraternidad. Todos los intendentes van a bregar por su lugar en conjunto, en armonía”.

“Fue una lucha de más de 30 años de los vecinos de Salto Encantado y acá estamos como Estado presente y escuchando a los vecinos que tanto lucharon por ser municipio. Felicitaciones”, dijo el presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira.

Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció la rápida aprobación y destacó que “Salto Encantado fue un pueblo olvidado de la zona Centro por mucho tiempo, En este tiempo fuimos dando importancia, generando obras, escuchando a los vecinos que reclamaban la municipalización. Hoy es una realidad, felicitaciones”.



Opiniones divididas

La independización de Salto Encantado de la ciudad de Aristóbulo del Valle generó opiniones encontradas en los pobladores.

Por un lado, una gran parte de vecinos se alegró con la noticia, puesto que se trata de una búsqueda que lleva más de 60 años. Tal como lo expresó el presidente de la Comisión Pro-Municipio José Luis Statkievicz, “es importante porque se da la herramienta que se necesita para acercar el Estado a la gente. Esto permite planificar un pueblo, una ciudad, qué tenemos y hacia dónde nos dirigimos”.

“No es una división, es una distribución de territorio para administrarlo mejor. Somos como dos hermanos de una misma familia, con pensamientos distintos, y es natural. No lo interpretamos como división, por el contrario, es un crecimiento”, indicó.

No obstante, otro sector de los vecinos de Aristóbulo se mostró disconforme, como en el caso de Raúl Bregagnolo, quien argumentó que “lo que molesta no es que Salto Encantado sea municipio, siempre bregué por la unidad, la equidad -sobre todo- para que la vecindad debata en una mesa plural la conveniencia o no de dividir al Paraíso de Saltos y Cascadas. Esa decisión la debe tomar la población”.

Coincidentemente, desde el Concejo Deliberante de Aristóbulo aseveraron que “es una decisión apresurada, no existieron los espacios de debate y de discusión donde participe una cantidad representativa de la población, no se dio la posibilidad al Concejo de tomar una postura y ni siquiera fuimos partícipes de la delimitación del territorio”, en una nota elevada al presidente de la Legislatura y que contó con la firma de los ediles.

En tanto, Bonifacio Nacimiento (85), que lleva 62 años viviendo en Salto Encantado, en Picada Libertad cerca del destacamento policial y tuvo su chacra sembrando tabaco, tung, entre otros cultivos, señaló: “Me cuesta creer que ahora somos municipio, pero esto es para festejar”.

Junto a su hija Marta, reveló que abandonó la chacra para llevar al pueblo a los hijos para estudiar y acompañarlos. “Soy feliz porque mis nietos nacidos aquí serán los primeros ingenieros locales”, destacó al mencionar que su nieto Nahuel, de 29 años, pronto será ingeniero industrial, y Fernando de 26, ingeniero metalúrgico.