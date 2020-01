La Fiesta de la Ecología será solidaria

Viernes 24 de enero de 2020 | 17:02hs.

En el marco de la Fiesta Provincial de la Ecología, los días viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero, se recibirá donaciones de alimentos no perecederos para destinar a familias humildes del municipio.El intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez Da Silva, solicitó a quienes asistan a la XX Fiesta Provincial de la Ecología, la colaboración con el aporte de un alimento no perecedero, para destinar a familias de escasos recursos.Esta iniciativa surge para generar una acción solidaria masiva, teniendo en cuenta que asisten no menos de 5 mil personas por noche, “podemos lograr cientos de kilos de alimentos para asistir a familias carenciadas del municipio”, explicó Márquez.Durante el evento la municipalidad habilitará un sector especial para recibir las donaciones y en el transcurso de la fiesta, el locutor oficial irá informando al público el avance de las donaciones.