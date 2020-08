La Anmat prohibió la venta de un aceite de oliva extra virgen

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 09:10hs.

Por medio de la disposición 5923/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un alimento de origen vegetal.Se trata del producto “Aceite extra virgen oliva”, de la marca Sabrooliva (RNPA: 13014196. RNE: 13000978). El alimento procedía de la provincia de Mendoza.La medida se efectuó a raíz de la consulta de un consumidor en relación con su comercialización. Desde el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) se realizaron algunas investigaciones con el fin de verificar si el aceite de oliva contaba con los registros de producto y establecimientos pertinentes.“La autoridad sanitaria de la provincia de Mendoza indica que el RNPA es inexistente y que el RNE pertenece a otro establecimiento que se encuentra dado de baja”, describe el informe. Además, agrega que el producto estaría “falsamente rotulado” y sería en consecuencia “ilegal”.“Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como fueron producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos”, informa la disposición.“A fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de artículos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad … y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recomienda prohibir la comercialización del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento”, expresa el comunicado oficial.