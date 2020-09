La agenda de Boca, River y Racing: cuándo vuelven a jugar en la Copa Libertadores - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 11:40hs.

La larga inactividad del fútbol argentino tocó ayer su fin luego de más de seis meses con la presentación de los equipos que disputan la Copa Libertadores, con suerte repartida tras la victoria de Boca y Defensa y Justicia, el valioso empate de River en Brasil, y las derrotas de Racing y Tigre que los obligan a pensar en una rápida recuperación. Sin demasiado tiempo para el análisis, los cinco equipos ya piensan en la próxima semana, cuando afrontarán sus partidos de la cuarta fecha del certamen continental. Todas las agendas.Por el lado de River, apenas finalizó el partido en el Morumbí la delegación regresó a Buenos Aires en vuelo chárter. Hoy tendrán día libre y el sábado retomarán los entrenamientos en Ezeiza de cara a la preparación del partido del martes próximo, 22 de septiembre, en el que visitarán a Binacional de Perú. Los de Núñez viajarán a Lima un día antes, el lunes, en busca de un triunfo ante un rival al que en la ida vencieron por 8 a 0. Una victoria les daría la ventaja necesaria para buscar la clasificación a octavos de final en los dos últimos partidos de la zona, que jugarán como locales en el estadio de Independiente por las refacciones que se realizan en el campo de juego del Monumental.El Grupo D que integran los Millonarios es liderado por Liga de Quito, con seis puntos, luego de su triunfo ante Binacional por 1 a 0 con gol de Matías Zunino. River y San Pablo quedaron segundos con cuatro unidades, aunque el equipo argentino tiene mejor diferencia de gol, y cierra el conjunto peruano con tres.Boca, por su parte, viajará el miércoles a Medellín para enfrentar a Independiente, el último del Grupo H y que aún no sumó unidades. Un triunfo le garantizaría a los de Miguel Ángel Russo una anticipada clasificación a los octavos de la Copa.Boca lidera el Grupo H, con siete puntos, seguido de Libertad, con 6. Luego aparece Caracas de Venezuelacon 4, tras vencer a Medellín, que cierra sin unidades.Racing, que cayó en su estadio ante Nacional de Uruguay, jugará el próximo miércoles en Perú ante Alianza Lima, el último del Grupo F y que aún no pudo sumar puntos. La Academia sabe de la importancia de u triunfo en ese encuentro para encaminar la clasificación a octavos de final.24/9 vs Independiente Medellín (V)29/9 vs Libertad (L)22/10 vs Caracas (L)22/9 vs Binacional (V)30/9 vs san pablo (L)20/10 vs Liga de Quito (L)23/9 vs Alianza Lima (V)30/9 vs Nacional (V)21/10 vs Estudiantes de Mérida (L)23/9 vs Olimpia (L)1/10 vs Delfín (V)20/10 vs Santos (V)22/9 vs Bolívar (L)1/10 vs Guaraní (L)21/10 vs Palmeiras (V)