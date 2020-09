La actividad del transporte de carga cayó hasta casi 50% respecto a 2019 - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 09:30hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Específico que “hay gente que es propietaria de su camión, pero por cuestión de sus condiciones de salud no ha salido a trabajar. Eso ha hecho que haya mermado la oferta de bodegas para transportar cargas”.





Más venta on line y menos camiones Aguilar indicó que a diferencia de la actividad en general, el comercio electrónico generó un boom de pedidos de transporte. Para tal casose movilizaron muchos transportes que trabajan exclusivamente con esta demanda. “Todo lo que tenga que ver con la venta on line ha disparado los volúmenes de carga de una manera exponencial. Es un crecimiento muy fuerte y ahí tenemos un quiebre de entregas debido ala falta de camiones. Y faltan unidades debido a la falta de conductores por la limitación sanitaria que atravesamos”. En cuanto a costos, Aguilar apuntó que en agosto aplicaron subas por paritarias al personal y por el precio del combustible. “Eso arrojó un aumento bastante importante en nuestros servicios, que venía siguiendo la evolución de la inflación”.

Se dispararon los envíos a domicilio

Asimismo, el dispositivo móvil demuestra un importante crecimiento tanto en las búsquedas como en las compras a través de dispositivos.





En cifra 60% De los pedidos que se hacenpor comercio electrónico piden entrega a domicilio. El dato subió notablemente con la pandemia y frente al 2019 (39%).

“No es tan fácil conseguir que te manden un camión”, comentó días atrás un empresario misionero dando cuenta de las limitaciones para conseguir un flete, al menos a precios regulares.Se explicó que los viajes se deben acordar para ir y llevar cargas entre origen y destino. Pero aún así las limitaciones son evidentes. Desde la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) explicaron que hay menos choferes trabajando por protocolos de salud. También hay restricciones para la circulación de transportes en algunas provincias entre algunas cuestiones que han deprimido o demorado los envíos a muchos destinos.“Tenemos cerca del 30% de nuestra nómina aislada por cuestión de edad o grupo de riesgo ante el Covid-19. Ese porcentaje no ha variado porque seguimos en la misma situación sanitaria. Y en cuanto a actividad la caída es bastante marcada, oscila entre un 35 y un 50 por ciento con respecto a niveles de 2019, que ya fue un año muy malo”, comentó Juan Aguilar, secretario General de la entidad nacional del transporte de cargas.En cuanto a las restricciones para circular, el empresario apuntó que “las limitaciones para circular tienen que ver con la aparición de brotes de contagios en algunas provincias. Hoy tenemos varias zonas que están cerradas por ejemplo la isla de Tierra del Fuego. En ese caso es una complicación muy grande el abastecimiento”, comentó.Pese a las limitaciones por protocolos de salud, Aguilar recordó que la actividad logística registra muy pocos casos de contagios y esto ha permitido seguir prestando servicios.“Los pocos casos que se han dado en choferes fueron por incumplimientos del aislamiento social preventivo en los hogares, siempre fuera del ámbito del trabajo. No registramos contagios que hayan llevado al cierre de empresas”.En cuanto a la demora en los envíos el directivo indicó que una vez acordados no registran problemas porque están acordados los envíos de ida y vuelta. “No tenemos demoras o esperas ya que nuestra actividad es dedicada. Nuestros transportes trabajan con determinados clientes, son viajes que se inician en Buenos Aires descargan en el interior y vuelven a Buenos Aires con carga del mismo cliente. Tal vez hay escasez de oferta de camiones o de bodegas por las limitaciones de salud de sus conductores”.La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) anunció recientemente que los resultados del Comercio Electrónico en el primer semestre 2020 en el marco de la 14° edición del e-Commerce Day Buenos Aires. En los primeros 6 meses del año, el eCommerce en la Argentina facturó 314.602 millones de pesos lo que representa un incremento del 106% con respecto al mismo período 2019.El dato llamativo en cuanto a la logística y entrega de productos, muestra que lidera entrega a domicilio con el 60% (39% en 2019), decrece el retiro en punto de venta con el 33% (50% en 2019).Se notó además un amesetamiento en la opción de retiro en sucursal del operador logístico conel7%(-2puntos que en 2019).Estos datos demuestran los fuertes cambios de hábitos en contexto de pandemia. En el primer semestre 2020 se vendieron 92 millones de productos a través de 54 millones de órdenes de compra. Cada vez los usuarios se muestran más activos en los sitios de e-Commerce: el tráfico registra un incremento del 14% que en el periodo de 2019, alcanzando 2.505 millones de sesiones en lo que va del año.