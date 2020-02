Jubilaciones de privilegio: Juntos por el Cambio no dará quórum

Miércoles 26 de febrero de 2020 | 23:19hs.

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio adelantó que no darán quórum en la sesión que tratará las jubilaciones de privilegio el jueves. En ese sentido, aseguraron que el Gobierno "quiere provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales" para luego nombrar "a dedo" a aquellos magistrados que deban investigar "la corrupción kirchnerista". Por la tarde del miércoles habían intentado llegar a un acuerdo con el Frente de Todos, pero finalmente se cayó.





"El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios", manifestaron los diputados mediante un texto que publicaron en sus cuentas de redes sociales.







En ese sentido, agregaron: "El proyecto del Poder Ejecutivo es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. Pretenden garantizar la impunidad, modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, avanzar con la intervención del Poder Judicial de Jujuy y con la desarticulación del sistema de testigos protegidos".







Además, consideraron que, con este proyecto, se quiere "provocar la renuncia masiva de jueces y fiscales, la cual podría alcanzar a casi la mitad del Poder Judicial, paralizando causas y habilitando la discrecionalidad para nominar a dedo a los jueces que deben investigar la corrupción kirchnerista".







Asimismo, señalaron: "Queremos advertir a la sociedad que no se sorprenda si para completar esta maniobra quieren reformar el régimen de subrogancias". Y añadieron: "El Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio lamenta que el oficialismo haya rechazado la propuesta elevada hoy por nuestros legisladores, en el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto en cual se debatió la ley del Ejecutivo que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos".







La modificación que quería incluir Juntos por el Cambio buscaba que, incluso una vez sancionada la ley, hubiera un plazo para que los jueces pudieran jubilarse amparados en el régimen aún vigente. Eso no sucedió. "Ofrecimos al Frente de Todos incorporar una cláusula transitoria para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial. Intentamos persuadir al oficialismo durante toda la jornada, pero no tuvimos el eco esperado", argumentaron. Para finalizar, subrayaron que "quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial".







Proyecto oficialista



El proyecto planteado por el Gobierno, que busca limitar el régimen de las jubilaciones de privilegio, busca elevar del 11 a 18% los aportes adicionales al régimen general, establecer el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber- y aumentar la edad jubilatoria a los 65 años. Finalmente, y producto de las negociaciones entre los bloques, el incremento quedó solo acotado a los hombres y con una escala gradual hasta 2025. Las mujeres mantendrán la edad de retiro en 60 años.





Números

Cerca de 5480 jueces cobran una jubilación promedio de $293.100, que representa 2,8 veces el tope que establece la ley para el régimen general de haberes, y equivale a 14 veces el haber medio y a 21 el mínimo.Para las jubilaciones que paga la Nación para altos funcionarios judiciales provinciales, el ingreso promedio es de $198.500 que corresponde a unos 1500 beneficiarios. Supera en 14 veces el haber mínimo, que actualmente es de $14.067 desde diciembre.Los empleados del Servicio Exterior de la Nación retirados -que son poco más de 700- tienen las jubilaciones más altas, con $335.934 en promedio. Esta cifra representa 16 veces el haber medio y 24 veces el mínimo.