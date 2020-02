Joven lucha por su vida tras recibir una golpiza en Brasil

Jueves 13 de febrero de 2020 | 06:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Un joven de Bernardo de Irigoyen luchaba al cierre de esta edición por su vida, luego de recibir una terrible golpiza y ser arrojado a la calle desde el país vecino Brasil, en la frontera seca. Hasta ayer no estaban del todo claras las circunstancias en las que se produjo el ataque aunque se manejaban dos hipótesis: que fue sorprendido robando o víctima de un ajuste de cuentas.

La víctima fue identificada como Gerónimo Ferreira Lima, de 20 años, quien está internado en el sector de terapia intensiva del Samic de Eldorado. Sus cercanos dijeron a El Territorio que permanece en “coma 4”, con asistencia respiratoria y por la gravedad de su estado no se pudo realizar su traslado al Hospital Madariaga de Posadas.



Fuertemente golpeado

La secuencia empezó a descubrirse en la noche del martes, cerca de las 21.30. Un llamado al 101 alertó sobre la presencia del joven en el barrio Provincias Unidas, que queda en la frontera con Brasil. Estaba, según la comunicación, muy golpeado y no si bien había intentado ponerse en pie, se caía.

Una patrulla de la comisaría local se dirigió al lugar y constató la situación. Según las imágenes que trascendieron en la víspera, presentaba la cara totalmente desfigurada por los golpes. “Lo masacraron, no sabemos qué pasó, pero lo soltaron de un auto”, se dijo.

Ante la situación se llamó a la ambulancia local, pero no estaba disponible en ese momento, por lo que se hicieron presentes el médico de guardia y los enfermeros, quienes lo inmovilizaron debidamente y trasladaron al hospital local en el patrullero. Para ese momento el joven estaba inconsciente.

El galeno determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y se dispuso su inmediato traslado a Eldorado. Varias fuentes consultadas coincidieron que su estado crítico, con riesgo de muerte. Se lo medicó y aguardaban que “baje la hinchazón para someterlo a cirugía”.

Ayer, varias personas e incluso medios de la zona publicaron que el joven había fallecido y expresaron sus condolencias, lo que causó indignación en los allegados a la víctima.



Arrojado desde un auto

Según relevaron efectivos de la Unidad Regional XII, el joven fue arrojado en el lugar desde un vehículo brasileño, que circulaba por el vecino país, por lo que todo indica que la golpiza ocurrió en el extranjero. En la zona no hay ningún tipo de división natural ni construcción entre los países más que un simple cordón.

Hasta ayer la situación estaba siendo investigada por la Policía de Misiones y las líneas investigativas eran que lo encontraron en una vivienda en pleno robo y lo lincharon o que se trató de un ajuste de cuentas relacionado a alguna deuda o similar. No se descarta nada.

En relación a esto, desde la fuerza provincial señalaron que el joven tenía varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Consultados por El Territorio, autoridades locales señalaron que en la zona no hay cámaras de seguridad y que los vecinos del lugar prefieren no dar más detalles porque no quieren involucrarse.

Por otro lado, se pidió colaboración a los efectivos policiales del vecino país, pero hasta ayer no había novedades al respecto.

En el lugar de los hechos trabajaron efectivos de la Policía Científica con las pericias de rigor.