Irónico posteo de Alex Caniggia

Domingo 29 de marzo de 2020

A horas de que se produjera una confusa situación con Laurita Fernández, quien habría incumplido con su aislamiento en un departamento de Capital para ir a la casa de Nicolás Cabré, en un barrio privado del conurbano bonaerense, Alexander Caniggia se registró como otro de los famosos que no acató el DNU que estableció la cuarentena obligatoria. Sucedió este viernes por la noche, al ser demorado en un control de Gendarmería Nacional en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires / La Plata.

El ex Bailando -más conocido por ser el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis- circulaba a bordo de su FIAT 500, y en compañía de su novia, Macarena Herrera, cuando fue interceptado por las autoridades. Al no contar con el permiso para circular, y sin poder justificar de manera válida las razones de su traslado, tanto Alexander como Macarena quedaron bajo prisión domiciliaria, según lo dictaminado por el juez federal Luis Armella, amparándose en un antecedente: días antes también había manejado su auto sin autorización.

El joven fue trasladado luego hasta su domicilio de Puerto Madero, mientras que su pareja fue llevada a un country de Ezeiza. Así, separados, deberán cumplir con la cuarentena que rige a nivel nacional. El coche, de su propiedad, fue secuestrado.

Ya en las primeras horas del sábado, el hermano de Charlotte Caniggia recurrió a su cuenta de Instragam para manifestarse, de manera tácita, sobre esta circunstancia. El hombre que popularizó el término despectivo barats grabó una serie de videos en los cuales parece bromear con el juego de cartas Uno, para describir, cual si fuera una metáfora, en qué condiciones se encuentra. Es decir, en la absoluta soledad de su domicilio, al igual que millones de argentinos que cumplen con la cuarentena recomendada para evitar la propagación del coronavirus.

“Pijudo activo, en el Uno no me gana nadie. No tengo rival. Huy, estas cartas más pedorras (eructa). En casa, acá, jugando al uno”, se lo escucha decir a Alexander, intercalando en su parlamento palabras de difícil entendimiento, y dejando el consejo sobre su accionar incumplido: “Quedate en casa”.