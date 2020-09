Inym endurece control de la yerba ingresada desde Brasil y Paraguay - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

La normativa considera a los palitos de yerba mate y al polvo de palos como un subproducto del proceso de zarandeo de la materia prima, por lo cual debe ser descartado y no puede ser transportado; menos aún acondicionado en bolsas como las detectadas en los últimos procedimientos efectuados por el Inym.





Convocan a capacitación en eficiencia energética

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) recordó la invitación a operadores de secaderos, molinos y fraccionadores para participar de talleres de eficiencia energética que brinda la Secretaría de Energía de la Nación.



El objetivo de la iniciativa es promover la adopción de buenas prácticas en Gestión de la Energía en las organizaciones industriales, llegando en algunos casos a ahorros energéticos de entre el 5% y 10% en el primer año con nula o baja inversión, se detalla desde la Secretaria de Energía de la Nación.



Verónica Scalerandi, del Área Técnica del Inym, explicó que “los participantes recibirán capacitación y pautas técnicas que les permitirán recolectar información dentro de su planta productiva y elaborar un informe de autodiagnóstico energético, a fin de detectar ineficiencias y aplicar medidas de ahorro energético”.



Chip por leña

El Inym tiene en marcha programas orientados a mejorar la eficiencia energética en el sector yerbatero, como el Plan de Tecnificación en el Proceso del Secado que permite el uso del chip en reemplazo de la leña como fuente de calor, y también impulsó estudios sobre capacidad calórica y calidad del material obtenido con investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



Siguiendo esa línea, en esta oportunidad la Institución, a través de su Área Técnica, actúa como nexo entre la Secretaria de Energía de la Nación y los operadores de secaderos, molinos y fraccionadores.



La jornada de presentación para la capacitación sobre eficiencia energética se realizó el 8 de septiembre, y el inicio de la capacitación será a fines de este mes, con cuatro clases, extendiéndose hasta diciembre y con la modalidad virtual. Los interesados deben completar el formulario de interés antes del 18 de septiembre, a través del link https://forms.gle/KvTfomApquBNuVCJA.





El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) decidió endurecer controles de la yerba proveniente tanto de Brasil como de Paraguay, con el fin de continuar garantizando la calidad del producto. Por la misma razón continúan las inspecciones en establecimientos de la provincia. Es lo que hizo el Departamento de Fiscalización del Inym que el jueves incautó alrededor de 35.000 kilos de palitos de yerba mate, además de yerba canchada, palito molido y yerba para saquitos en un establecimiento de la localidad de General Urquiza (departamento San Ignacio). Las 35 toneladas son uno de los cargamentos más grandes que se han detectado en los últimos años en la región y representan una amenaza para la adulteración de la yerba mate envasada.Con el apoyo de la Policía de Misiones, los fiscalizadores del Inym accedieron al depósito de un molino donde se detectó la presencia de 330 bolsas de palito de yerba mate (subproducto de la zaranda), 100 bolsas de polvo y desecho (descarte) y 1.374 bolsas de yerba canchada. Además, había en el lugar 10.000 kilos de hierbas (menta y poleo).En ese mismo predio también se encontraba un camión con una carga de 24.780 kilos de palito de yerba mate. Todo este material fue intervenido y se procedió a la clausura del molino y el precintado de sus máquinas. En fecha a convenir con el Inym se procederá a inutilizar el palito de yerba mate hallado en el depósito y en el camión, mientras que el propietario fue intimado a regularizar la situación de la yerba canchada.Sobre el procedimiento, el presidente del Inym, Juan José Szychowski, explicó que seguirán haciendo hincapié en controles para cuidar la calidad del producto.“Es un volumen mayor de palitos y en esta ocasión se encontró dentro de un establecimiento yerbatero. Vamos a ser muy estrictos con todo el material que se utilice para la elaboración de la yerba mate canchada. Tenemos un límite del 35% de palo que se debe respetar y una alteración de este componente puede terminar dañando la calidad del producto”, explicó el directivo.Remarcó que pese a que se detectaron varios casos en lo que va del año con el transporte de palitos, “en general estas prácticas no están asociadas a marcas tradicionales de yerba mate que cuidan su calidad y sabor para que sus consumidores los sigan eligiendo. Los casos detectados están asociados a yerbas que no son tan reconocidas para el consumidor”.Sobre los análisis que se están realizando a la yerba mate canchada que está entrando en mayor volumen este año desde Paraguay y Brasil, Szychowski anticipó que avanzarán en certificar la calidad del producto extranjero. “La importación es una actividad que no está prohibida, pero lo que sí queremos resguardar es la calidad que se utiliza en nuestro país. Así que próximamente estaremos controlando las cargas con yerba mate al momento de ingresar al país. Es algo que todavía no podíamos hacer pero ahora avanzamos en este control que nos permite asegurar los componentes que tienen las cargas”, explicó el directivo en diálogo con El Territorio.Detalló que “lo ideal es que las industrias ocupen el producto cultivado en el país, porque no hay forma de diferenciarlo una vez que está en el paquete. Por eso lo que si podemos certificar como Inym es que se cuide la calidad de lo que consumimos como argentinos. Si se baja la calidad, el peligro a futuro es que otras generaciones dejen de tomar mate”.Por otra parte, fuentes del sector productivo dijeron en la última semana que los envíos desde el Paraguay se habrían detenido ante la fuerte caída de stocks que mostraron en los últimos meses. Y se apuntó a que habría mayores exigencias para garantizar el cuidado del mercado de consumo paraguayo.En tanto, industriales yerbateros del vecino país habían comentado a El Territorio que por los precios en dólares que pagaba Argentina, era más conveniente la exportación.Ya antes de asumir este año como presidente del Inym, Szychowski había encabezado una campaña para cambiar el método de medición del componente de palo en los paquetes de yerba mate envasada. Años atrás se había detectado que algunas empresas yerbateras molían los palitos de la yerba mate hasta hacerlos polvo y luego lo agregaban al producto final.De esa forma esquivaban el control que en su momento se hacía por tamaño a través de zarandas.En los últimos meses fue frecuente la detección de cargas de palitos de yerba, aunque en menor cantidad a lo encontrado el jueves.Szychowski recordó que se avanzará en controles sobre la salida en origen del producto envasado, lo que otorgará mayor validación de buenas prácticas de elaboración.“Esto permitirá certificar la calidad en general del producto como alimento, teniendo en cuenta todo el proceso productivo”.