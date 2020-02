Instituto Patria propone alianza regional con el Frente Guazú

Domingo 2 de febrero de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Con el objetivo de comenzar un trabajo conjunto y regional abocado a la nueva política, arribó ayer a la ciudad de Posadas el senador paraguayo Fernando Lugo. Llegó acompañado por Jorge Querey, precandidato a la intendencia de Asunción por el Frente Guazú y el ex senador Alberto Grillón.

Fueron recibidos en el Instituto Patria por la diputada nacional Cristina Brítez.

En ese contexto, Lugo celebró la cercanía de ambas orillas y habló de formar puentes que también sean políticos.

“Siempre han sido ciudades gemelas (Posadas y Encarnación), de mucha comunicación, diariamente. Hoy nos reunimos a intercambiar experiencias, ver qué se puede hacer en común”, explicó el dirigente del vecino país.

Por su parte, Brítez contó que el acercamiento entre ambos frentes políticos se dio desde que Lugo presenció la presentación del libro “Sinceramente” de Cristina Kirchner.

“Después tuvimos una segunda reunión en el Congreso y conversando con Máximo (Kirchner), nuestro jefe de bloque y ahí convenimos una tercer reunión en el Instituto Patria. Lo que buscamos es pensar en puente, con una política clara regional, cómo hacer para ayudarnos en momentos que sabemos que tanto Paraguay, como Brasil y Ecuador están sufriendo políticas neoliberales”, afirmó la diputada nacional por Misiones.

Y remarcó que se pensó en el Instituto Patria, teniendo en cuenta “que va a ser Patria Grande, porque a diferencia de los que están en Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, este va a ser latinoamericano y regional, un espacio para pensar proyectos que nos hermanen”.

Situación social

Lugo se refirió a la nueva forma de política que se pretende llevar adelante, con el foco en una distribución equitativa de la pobreza y enmarcada en la mirada joven.

“Los partidos políticos tradicionales no entusiasman, no atraen nueva gente, tiene una práctica política que a muchos jóvenes no le dice nada, por eso tenemos que crear nuevas formas de hacer política y métodos de llegada de sectores a donde no se llegó, para que la herramienta de cambio real venga a través de la política”, especificó.

Asimismo, habló sobre la pobreza y la crisis que se vivió en los últimos tiempos en ambos países, y adujo que “la clase media en Paraguay se ha deteriorado bastante, casi ha desaparecido. La pobreza ha crecido en los últimos años, extrema, y los métodos que se han utilizado con políticas neoliberales han sido para sostener una clase privilegiada”.

“Queremos ir creando una sociedad más equitativa. Afirmamos que Paraguay tiene todas las condiciones para que los paraguayos vivamos mejor, con dignidad, trabajo digno, salud, educación, salarios que permitan vivir dignamente y esa es nuestra meta. Pero muchos ven que el progresismo es casi una amenaza a los privilegios que históricamente han tenido ciertos sectores, por eso, la idea es ir transformando”, afirmó.

Sobre el Frente Guazú que lidera, el senador paraguayo contó que es un frente joven, ya que tiene diez años de creación.

No obstante, valoró la expansión territorial que obtuvo. “Ha sido uno de los partidos nuevos que vino para quedarse. Y hoy tiene referentes en casi todo el país, hay movimientos y partidos dentro del frente que son regionales. Tenemos siete senadores y es una experiencia riquísima. Es un referente político importante”.