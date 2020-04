Ingreso de camiones brasileños provocó polémica en Alba Posse

Lunes 13 de abril de 2020 | 21:48hs.





Vale destacar que el decreto del presidente Alberto Fernández que establece la cuarentena obligatoria exceptúa al comercio exterior, por lo que todos los camiones, nacionales o extranjeros están autorizados a circular por el país y pueden ingresar o salir del país con sus cargas por los pasos habilitados.





Desde el Ministerio de Salud de Misiones el ministro Oscar Alarcón aclaró que los camioneros brasileño pueden circular por la rutas de la provincia pero no pueden parar, por el protocolo de sanidad de Misiones.





Por su parte, los vecinos mostraron su descontento en las redes sociales: “como comunidad estamos indignados por la medidas que hoy se han adoptadas en el puerto de Alba Posse permitiendo el cruce de camiones Veloces los cuales transportan autopartes que no quedan en el país, productos no necesarios en esta época de Pandemia”, escribió una vecina.









Aclaró que “luego de los trámites en Aduana no realizan paradas en el nuestra localidad. La aduana trabaja con todas las medidas de seguridad”.

El río Uruguay mejoró el caudal en la zona de Alba Posse y por la aduana Argentina, ingresaron camiones con autopartes. Los vecinos del puerto rápidamente hicieron viral las fotografías y vídeos, muy molestos con la decisión de que vuelvan a ingresar los camiones extranjeros.Si bien hace unos días no estaban entrando y se había parado el ingreso de camiones brasileño por la semana santa, el puerto de Alba Posse y Puerto Mauá nunca estuvo cerrado para el tránsito de camiones.A su tiempo, el intendente Lucas Gerarhtd explicó a El Territorio, que “el municipio no tiene jurisdicción sobre el puerto y eso corresponde a nación y el puerto nunca estuvo cerrado para camiones, solo que por la semana santa no estaban pasando y hoy volvieron a circular. Los camiones están exceptuados por el decreto presidencial y pueden circular”.