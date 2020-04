Iguazú: denunciaron al director de la EPET N°4 por golpear a un alumno

Martes 28 de abril de 2020 | 10:10hs.





La mujer comentó que en un momento dado el profesor de la materia y director del establecimiento golpeó a su hijo en la cabeza con la carpeta de trabajos frente a otros dos alumnos que también estaban en la mesa de examen.





Pese a que la denuncia se realizó el 4 de marzo, recién toma trascendencia hace pocos días ya que se supo que la progenitora intentó entregar una nota a los directivos de la EPET N° 4 informando sobre la denuncia además de solicitar la sanción para el docente, pero esta no fue recibida. Es por ello que Chaparro se dispuso a viajar a Posadas a presentarla directamente al Concejo General de Educación pero se encuentra cerrado por la disposición de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.





“Fue una situación muy fea la que vivimos con mi hijo porque, el profesor jamás dio clases, lo estuvo supliendo otro profesional, y le dijo a mi hijo que si presentaba la carpeta completa y estaba bien con eso alcanzaba, pero cuando llego a la mesa de examen estaba director, quien lo trató mal y le dijo que se sentara a dibujar lo que cuando mi hijo le dijo que hizo lo que pudo porque no se había preparado, el profesor le dijo está para darte uno, agarró la carpeta y le pegó en la cabeza”, relató Chaparro.





La madre comentó que cuando supo lo que sucedió durante la mesa de examen fue a hablar con el director, quien le dijo que fue en forma de chiste, “me dijo que fue un chiste, pero sin embargo después de mi queja lo hizo ir todos los días a mi hijo y no le decía la nota, hasta que le volvió a dar una fecha y fui con mi hijo, nos hizo esperar un montón y después lo llamo a mi hijo a rendir”.





Chaparro aseguró que continuará con las gestiones en el Concejo General de Educación ya que no quiere que su hijo mantenga contacto con el directivo de la institución.





Por su parte desde la Supervisión de Escuelas Técnicas de la provincia de Misiones, el supervisor Eduardo Montiveros indicó que no han recibido aún documentación al respecto, pero la violencia es algo que no se puede tolerar, “el docente es la persona encargada de formar buenos profesional y buenas personas, desde ya un hecho de violencia no debe ocurrir en el ámbito escolar y menos partiendo de un docente”.





Montiveros explicó que una vez que la documentación con la denuncia llegue a la Supervisión se abre un sumario administrativo y luego pasa a legales quienes aplican el protocolo que busca investigar el hecho y luego toman el testimonio de los involucrados para evaluar las posibles sanciones.

