Habrían identificado al piloto que arrojó el cordero

Viernes 17 de enero de 2020

Un video que hasta ahora no se conocía aporta nuevos datos sobre el vuelo del helicóptero desde donde se arrojó el cordero que cayó en la pileta del empresario argentino Federico Álvarez Castillo. En las imágenes, difundidas ayer por el programa Intrusos, se puede observar el inicio del recorrido. La grabación confirma una de las sospechas de los investigadores: el traslado del cordero fue realizado en un helicóptero Robinson 44 color verde. En la filmación se puede ver además que había dos tripulantes a bordo de la máquina: un piloto y un hombre que sería amigo del dueño de Etiqueta Negra, según pudo reconstruir ayer Infobae. Antes de la difusión del nuevo registro, la Fuerza Aérea uruguaya ya había puesto la lupa sobre un piloto experimentado. Se trata de un mayor retirado que hace 20 años trabaja en la zona balnearia realizando vuelos privados. Fuentes aeronáuticas aseguran que el nombre del hombre que estuvo a cargo de la aeronave ya había llegado a los medios de comunicación hace casi diez años, cuando protagonizó un accidente en el Río de la Plata. De confirmarse su presencia en el vuelo de la polémica en José Ignacio, podría ser inhabilitado y recibir una fuerte sanción económica. En el video se escuchan además dos voces y risas generalizadas. Una persona festeja: “Vos sabés que yo me muero, Fer, ahí va con el cordero”. Otra agrega: “Mirá el cordero ahí adelante”. Aparentemente, todos los testigos del inicio del vuelo sabían o presumían cómo iba a terminar la maniobra. La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y las Fuerzas Armadas uruguayas iniciaron una investigación de oficio. Se encontraron con una dificultad: no hay un plan de vuelo registrado.