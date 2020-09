Gremios docentes avanzan en la recomposición salarial - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Allí, autoconvocados de Eldorado, Oberá, Campo Viera, Posadas, miembros de ATE, Utem y Tribuna Docente firmaron un acta de ocho ítems, en los que figura el básico a 10.500 pesos, como así también un aumento para cocineras y fijar para noviembre una nueva jornada de discusión por la grilla docente. También se pidió por el pago de material didáctico. En todo los casos, con fecha retroactiva al 1 de septiembre de este año.





Análisis de pirámide salarial, a cuarto intermedio

Por otra parte, gremios con personería gremial, como UDPM, UDA, Amet y Semab/Línea Alfredo Bravo, se reunieron ayer con las autoridades educativas e integrantes del Ministerio de Hacienda, luegos de los pedidos de estos gremios luego del anuncio del gobernador Oscar Herrera Ahuad, que fijó un piso salarial para todos los trabajadores públicos, incluyendo a los docentes.



Según consignaron a este matutino, la pirámide salarial quedó achatada a 17 años, por lo que consideraron necesario recomponer la escala salarial.



Luego de una jornada de intenso debate, se procedió a pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes para consensuar posiciones entre gobierno y gremios docentes.



Precisaron que en el encuentro de ayer, los equipos técnicos de los sindicatos trabajaron en el análisis del impacto del incremento que fijó el gobernador y que este pueda darse de manera equitativa en toda la pirámide salarial. Por esta situación, se procedió pasar a un cuarto intermedio en el debate entre los sectores.



“Reivindicamos el valor del diálogo y el respeto institucional como base para las mejoras salariales y laborales de todos los docentes misioneros”, precisaron desde UDA.





Luego de una jornada de debates y asambleas que se concretaron en Posadas, se avanzó en la recomposición salarial para el sector docente.Un grupo de autoconvocados docentes, que se concentró ayer en el mástil de Posadas, acordó que el básico salarial docente sea de $10.500. Fue luego de movilizaciones y asambleas, y que convocó a trabajadores de diferentes puntos de la provincia. En principio, rechazaron la oferta pero después, aceptaron. A la noche, autoconvocados sin personería gremial marcharon desde el mástil hasta Casa de Gobierno, donde se reunieron con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, y el diputado nacional por Misiones, Ricardo Wellbach, por el acuerdo.En tanto, los gremios con personería gremial, como UDPM, Amet, UDA y Semab/Alfredo Bravo, se reunieron ayer con autoridades educativas y el Ministerio de Hacienda, y se determinó un cuarto intermedio hasta el lunes para definir la pirámide salarial luego del anuncio que realizó el miércoles el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que fijó el piso salarial en 30.000 pesos (ver Análisis de...)Por otra parte, se comunicó que mañana se depositará con fondos provinciales las suplementarias y aporte provincial correspondiente a agosto, al igual que el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).Autoconvocados de Posadas, Oberá, Leandro N. Alem, Wanda, Andresito, San Pedro, Apóstoles, San José, Cerro Azul, Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú, Eldorado, San Ignacio, Aristóbulo del Valle y Dos de Mayo se concentraron ayer en el mástil, e insistieron en el básico a $12.800.A partir de las 14, empezó la asamblea donde representantes de cada municipio fijaron su postura en relación a la oferta que presentó el gobierno provincial el martes, de pasar el básico de 9.227 pesos -consensuado con los gremios con personería jurídica el lunes 7- a 10.500 pesos.Desde Apóstoles y San Pedro se mostraron a favor del incremento y pidieron por el acuerdo. “Hay que mejorar la grilla para que todos tengamos un salario digno, no sólo los docentes, sino también los porteros y las cocineras”, afirmó Marisa, docente de San Pedro.Por su parte, Liliana de Oberá rechazó el acuerdo y dijo que “como autoconvocada, nos costó movilizar a la provincia por el básico de 12.800 pesos y no queremos aceptar nada por debajo”.En tanto Tania, docente de Posadas, también se mostró en desacuerdo con la oferta del gobierno. “El básico sigue siendo bajo, se logró un incremento respecto a febrero, cuando el básico era de 5.800 pesos y ahora, el acuerdo es por 10.500 pesos. Queda poco para llegar al objetivo”, dijo.Mientras que Estela Genesini, destacó el acuerdo. “Hubo opiniones divididas por el acuerdo, algunas asambleas dijeron que había que aceptar, otras no las consideraron. La intención es una comunicación con el gobierno, aceptar el acuerdo y explicarle al gobernador que hay malestar. La oferta es una propuesta superadora, pero se sigue insistiendo en los 12.800 pesos”, indicó.Luego de tres horas de asamblea, los autoconvocados optaron por pasar a un cuarto intermedio y acampe en la zona del mástil hasta las 9 de hoy, e instaron a que más docentes arriben a Posadas. Sin embargo, esa propuesta duró unos pocos minutos, ya que se procedió a una nueva votación y se decidió aceptar mayoritariamente el acuerdo por los 10.500 pesos de básico.