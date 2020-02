Ginés González García adelantó que habrá un nuevo protocolo para vuelos provenientes de Italia

Lunes 24 de febrero de 2020 | 23:00hs.

Tras la confirmación de la séptima víctima mortal del coronavirus COVID-19 en Italia, el ministro de Salud, Ginés González García adelantó que se activará un nuevo protocolo para los vuelos directos provenientes desde este país.









“Van a aterrizar en una plataforma distinta y van a tener un control distinto”, manifestó Ginés. Mientras tanto, en Italia, todos los casos de fallecidos se tratan de pacientes ancianos o con enfermedades avanzadas, que residían en el norte del país. Las autoridades decretaron cuarentena en varios pueblos y continúan tratando de encontrar al “paciente cero”, mientras que en el sur de esta nación no permiten el ingreso a aquellos que provienen de la zona más afectada del norte.





Los vuelos provenientes de Italia "van a aterrizar en una plataforma distinta y van a tener un control distinto", manifestó Ginés







Una séptima persona murió este lunes por el coronavirus en Lombardía, en el norte de Italia, y los casos de contagio ascienden a 229, informó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli en una comparecencia ante los medios.







El ministro de la cartera de Salud argentina se refirió a las medidas planificadas a propósito de esta situación: “Estamos preparados para el ingreso (del coronavirus), pero que no creo que vaya a ser una pandemia en la Argentina", analizó el funcionario nacional en diálogo con Mauro Viale por la señal A24.







"Como Italia tiene 12 vuelos directos y todos terminan en Ezeiza, vamos a aplicar un protocolo distinto. Van a aterrizar en una plataforma distinta, van a firmar una declaración jurada diciendo que no han sentido ningún tipo de síntoma y van a ser indagados", explicó Ginés.



En otro pasaje de la entrevista, detalló: "En Italia se hizo una extraordinaria inversión, 2.500.000 de personas pasaron por el sensor temperatura, pero es inespecífico y da falsos positivos. Si tomas un paracetamol no funciona. No hay nada mejor que la autorreferencia y la indagación".La implementación de este nuevo protocolo se debe, según manifestó el ministro, a que aún se desconoce con exactitud el periodo de incubación del coronavirus y "no todas las medidas son útiles y hay bastante incertidumbre".Asimismo Ginés se refirió al brote de dengue y sarampión que azotan al país, y lo comparó con el nuevo virus de origen chino: "No descarto el tema del coronavirus, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero hoy tenemos un problema con el sarampión y dengue, que les tengo más cuidado". En la última semana, -y luego de varios años- se registraron dos muertos, uno por dengue y el otro por sarampión, cosa que no sucedía desde 1998.En este sentido alertó: "Le tengo más miedo a la gripe este invierno, que tiene vacuna, pero no es suficiente. Por eso en estos momentos (la gripe) está haciendo estragos en el hemisferio Norte. Hay más de 15 mil muertos por influenza y han fallecidos más de 120 chicos".