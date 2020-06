GEN N o GEN E, claves en los testeos para confirmar casos de Covid-19

Jueves 4 de junio de 2020 | 07:56hs.

Por Griselda Acuña

La pandemia condujo al trabajo conjunto del sector público y el privado. En ese sentido, el 7 de abril el Ministerio de Salud de Misiones firmó un convenio de procedimiento con el Cebac, una red de laboratorios de Posadas, para avanzar en el diagnóstico de Covid-19.





De esa alianza emergen un sinnúmero de interrogantes sobre cómo se disparan los operativos y en qué momento se notifica el resultado. Lo primero que conviene aclarar es que la toma de muestra en el Cebac es la misma que utiliza el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que consiguió la validación de Instituto Malbrán el 27 de marzo pasado. Se trata de un hisopado nasofaríngeo, cuyo procesamiento busca detectar si el paciente tiene infección por el coronavirus SARS-CoV-2. La prueba de PCR, la sigla en inglés quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular que detecta el antígeno, es decir, el genoma del agente infeccioso del virus.







Los testeos vuelven a estar en el centro de la escena dadas al especulaciones de las últimas semanas. Claramente, la enfermedad que no tiene vacuna ni tratamiento específico pero sí ostenta una gran capacidad de contagio, infunde temor. La herramienta más eficaz, lo dice reiteradamente la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el diagnóstico para identificar y aislar a los infectados. Sólo así es posible cortar la cadena de contagios.





Alfredo Pancho Szychowski (93), internado en el sanatorio Boratti, se confirmó como positivo Covid testeado en el Cebac. No obstante, desde la firma del convenio hasta ayer la red de laboratorios procesó un total de 610 muestras.





El estudio en este centro privado tiene un costo de 5 mil pesos; algunas obras sociales cubren el procedimiento, otras no.





Graciela Carballo, bioquímica del Cebac -que cuenta con nueve sedes, ubicadas estratégicamente en el centro de la ciudad y dentro de los sanatorios-, dialogó con El Territorio sobre el paso a paso de los testeos y la articulación con Salud Pública. “El criterio epidemiológico lo da la Dirección de Epidemiología de la Provincia, no es de los laboratorios”, remarcó la especialista en referencia a que el registro de casos positivos y descartados depende exclusivamente de la cartera sanitaria.



El famoso GEN N

SARS-CoV-2 es el nombre oficial que la comunidad científica le otorgó al nuevo coronavirus que cambió radicalmente la vida individual y en comunidad en Argentina y en el mundo. No es un detalle menor entender que el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (Sars) que causa esta variable de coronavirus es diferente a otros tipos que le antecedieron, dado que el testeo buscará detectar a los infectados de ese nuevo Covid que sembró el caos.





Y en ese contexto, aparece el famoso GEN N o bien el GEN E, dependiendo el protocolo del reactivo que utilice cada laboratorio.





“La toma de muestras para Sars-CoV-2 es un hisopado nasofaríngeo, es la técnica PCR real time, de hecho contamos con el mismo equipamiento -que el Lacmi-. Se utilizan quizás diferentes reactivos pero la pesquisa es la misma”, señaló Carballo. El testeo real time PCR posee un costo de 5.500 pesos, para los pacientes que lo solicitan a domicilio.“Se han firmado convenios con obras sociales y empresas de medicina prepaga que cubren el costo para los pacientes internados”, afirmó.





“Los reactivos que están aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) son de diferentes empresas que distribuyen en Argentina. Hicimos nuestra propia evaluación, encontramos que el kit de Viasur, que es el que estamos utilizando ahora, tiene la búsqueda de dos genes, el GEN N y el otro que es GEN ORS1AB, con una sensibilidad del 100% para el GEN N, el más común de todos los coronavirus. Y un 98% para el otro gen que es más específico. Y otras marcas de reactivos -Alcona por ejemplo- quizás buscan otros genes con una sensibilidad mayor. Por ejemplo GEN N y GEB ORS1AB con una sensibilidad del 100%”, explicó la especialista citando las marcas de los reactivos.





“Todos los protocolos, hay diferentes, buscan un GEN screening, que en el caso de mi protocolo es un GEN N y otro GEN confirmatorio que es el ORS; pero otros protocolos buscan por ejemplo el screening que es un GEN E que es el común en todos los coronavirus y el GEN confirmatorio es el RdRP”, detalló al tiempo que agregó que desde hoy el Cebac contará con otro kit de reactivo, superior al que venían utilizando, que detecta el GEN N y el RdRP.





“Los protocolos tienen un GEN screening, es decir, un común para todos los coronavirus. De hecho, muchos países sólo hacen screening porque cuando la circulación viral es comunitaria, sólo con el screening se puede decir que es positivo porque al no circular otro coronavirus además del que está produciendo la pandemia, se lo toma como positivo”, indicó a modo de ejemplo de cómo se evalúa un resultado.





En este punto, es clave hacer un paréntesis para entender que en ciencia no hay definiciones invariables. No siempre es blanco o negro, por lo cual antes de determinar si una persona está infectada de Covid 19, se tiene en cuenta la clínica y si el médico tratante tiene dudas requiere repetir la prueba de PCR.





“Los testeos son notificados al Ministerio de Salud, es parte del convenio de cooperación. Estamos obligados a notificar a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, que se encarga de mantener al paciente aislado y comenzar con la búsqueda del nexo epidemiológico, que realiza de manera eficiente el Ministerio”, sostuvo.





Consultada sobre la posibilidad de que el Lacmi vuelve a testear a aquellas personas que, por ejemplo, sólo arrojaron el GEN N en el resultado, respondió: “Dependemos de los pedidos ya sea del médico en caso de que sea un paciente internado y en cuanto al Ministerio depende de ellos como dirigen sus acciones. Si necesitan volver a testear quién mejor que ellos para hacerlo, estimo que sí, pero desconozco puntualmente”.





“Todavía no podemos saber qué carga viral tiene el paciente infectado, es decir, qué momento de la enfermedad está atravesando cuando se lo testea. Todos los investigadores estamos trabajando en eso. La muestra nasofaríngea depende mucho de cómo tomar la muestra, quizás a fin de esta pandemia podremos avanzar en medir la carga viral”, añadió.





Ahora bien, ¿qué sucede o qué acción amerita en aquellos pacientes que sólo arrojaron GEN N en su test? “Se han presentado casos en los que tenés sólo positivo el GEN N, que es el GEN screening, que aparece pronto. Supongamos que es un paciente asintomático, entonces no sabés en qué momento le estás haciendo el test, quizás está en el primer día o en el séptimo de la enfermedad, entonces hay cosas que los investigadores y bioquímicos no sabemos aún. Lo que sí sabemos es que cuando se detecta un GEN o los dos genes se informa a las autoridades competentes; después ya es criterio de Epidemiología de la Provincia y del médico tratante abordarlo con el diagnóstico que aplique. No podemos decir libremente este ‘caso es positivo’. El criterio epidemiológico lo da la Dirección de Epidemiología de la Provincia, no depende de los laboratorios”.





“Lo que es que si puedo afirmar es que si el GEN N es detectable, yo en la ficha epidemiológica pongo detectable; y si el paciente tiene detectable GEN N y ORS1AB ponemos en el informe que tiene genoma de Sars-CoV-2”, aseveró y agregó: “A los pacientes asintomáticos que arrojan sólo GEN N, se sugiere un aislamiento estricto y seguimiento de acuerdo al criterio clínico. Si sólo arrojó GEN N pero está con respirador se puede asumir en el marco de una pandemia que tiene coronavirus”.



¿Quiénes se testean?

Cuáles son los síntomas de la enfermedad

Los síntomas más habituales de Covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas sólo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen Covid‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la patología y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente.

Si se tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, lo mejor es aislarse y llamar al 0800-444-3400, la línea de atención gratuita que dispuso Salud Pública.

Y teniendo en cuenta que se está en contexto de epidemia de dengue, es importante no ignorar la fiebre.



Propagación

“El convenio aclara varios puntos para la toma de muestras. Uno tiene que ver con aquellos misioneros que fueron repatriados, que han estado en otras provincias o en otros países, allí se les realiza el test Sars-CoV-2. El testeo es para información epidemiológica de la provincia pero el paciente debe seguir cumpliendo su cuarentena. Otro tipo de pacientes es el internado, que ya de por sí presenta síntomas, con fiebre y está en un área crítica del sanatorio, entonces el médico que lo atiende puede solicitar el test. Después está el paciente sintomático o no que se encuentra en su domicilio y quizás tuvo un contacto con algún paciente que haya estado infectado. En estos casos el paciente debe permanecer en su casa, se comunica al laboratorio y se coordina una toma de muestras en el domicilio. Siempre velamos porque el paciente no circule”, finalizó Garballo.Una persona puede contraer coronavirus por contacto con otra que esté infectada. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Se puede contraer Covid‑19 si se inhalan las gotas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Además las pequeñas gotas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.