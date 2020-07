Furor por el Autocine: en 15 minutos se agotaron los tickets disponibles

Jueves 23 de julio de 2020 | 08:50hs.

El terror llega al Autocine del Parque de la mano de ‘Cementerio de Animales’, basada en el clásico del maestro del género, Stephen King. Las funciones serán el sábado y domingo a las 19.







Los 100 tickets gratuitos disponibles para cada noche del Autocine del Parque se agotaron en menos de 15 minutos.





Respecto a la película, la historia original de Cementerio de Animales (Pet Sematary) fue publicada en 1983 por el escritor (best seller) estadounidense Stephen King. La obra fue nominada para los World Fantasy Award for Best Novel (Premio a la Mejor Novela Fantástica) en 1984 y llevada al cine exitosamente en 1989 con el título de Pet Sematary bajo la dirección de Mary Lambert. En 2019, Paramount Pictures estrenó la remake protagonizada por Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow y dirigida por Kevin Kolsch y Dennis Widmyer.







Por otra parte, desde este fin de semana los espectadores podrán encargar combos de alimentos y bebidas al Sky Resto bar, del Parque; los que los que, en consonancia con el protocolo sanitario vigente, serán provistos directamente a los autos.