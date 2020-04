Frontera vulnerable

Jueves 2 de abril de 2020

Veo que se están haciendo importantes controles en rutas, y un buen trabajo de salud pública, con el aporte de gente que puede hacerlo, como asimismo hay que valorar la presencia en su rutina de los sectores, que por su función no pueden quedarse en sus casas; a ellos mi gratitud. Pero estoy preocupado, ante las evidencias de que personas estarían egresando e ingresando desde nuestra localidad (San Antonio) hacia y desde el Brasil, por distintas razones a saber:

1) Viven en Argentina, pero trabajan en Brasil y es su único sustento.

2) Tienen atención y seguimiento médico en Brasil.

3) Viven en Brasil, pero trabajan en Argentina o viceversa (algo natural en nuestra zona)

A título de sugerencia, sobre el punto 1, la gente que deje de ir a trabajar, tiene familia y necesitaran alimentarse. Este tema se podría sanear temporariamente otorgando bolsas de mercaderías (que el municipio no tiene, y debiera gestionarlas). Sólo así podrían quedarse en sus casas. Los gobernantes no debieran ignorar esta situación. Además, deben actuar con premura. Si no lo hacen, San Antonio puede ser una puerta de ingreso del virus, ya que en Brasil es muy bajo el rigor de la cuarentena. Al evaluar este punto, no dejar de tener en cuenta que fueron a trabajar a Brasil no porque les guste, sino porque aquí no tienen trabajo; esto es así lisa y llanamente.

Respecto al punto 2, hay mucha gente que vive en la Argentina y recibe atención medica en Brasil, porque así lo hizo toda la vida. Se trata de adultos en su mayoría, con problemas de salud.

Y el punto 3 aviene al sector de gente en esa situación. Algunos tienen comercios e inclusive industrias, allá o acá. ¿Cuál sería una alternativa para estos casos, si la hubiere? De todas maneras, tienen otro nivel de vida. Se debe aclarar que la frontera seca habilita el paso que Aduanas y Migraciones prohíben, y es por estos senderos que se maneja la gente de a pie, pero también puede infiltrarse otro tipo de gente que vienen nadie sabe de dónde, y esto es lo peligroso. Ante esta situación, cabe la necesidad de concientizar a esa población sobre el peligro que ellos significan para ellos, para sus familias y para el resto de la sociedad, sin dejar de contemplar la condición de cada caso en particular, que no son muchos, pero los hay.

Por lo que tengo entendido, las fuerzas de seguridad locales son insuficientes en número para atender satisfactoriamente lo que implica el control de tantos kilómetros de frontera vulnerable.

Sugiero a nuestros representantes que con urgencia se solicite refuerzo para los controles. Se necesita más gente y más medios para evitar lamentaciones por algo que puede evitarse. A saber, de los entendidos, un descuido en el tema puede tener resultado catastróficos. Tomemos conciencia de la dimensión de lo que se viene, sin descuidar el planteo expuesto. Si no lo hacemos, todo el esfuerzo de la Nación y la Provincia no habría llegado a San Antonio. Puedo estar equivocado. Cuidémonos entre todos. Que Dios nos bendiga.



Esteban Blanco

San Antonio