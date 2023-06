sábado 17 de junio de 2023 | 6:00hs.

La utilización del guardapolvo blanco en las escuelas argentinas de gestión pública se remonta al 1900; las autoridades escolares percibían cómo los alumnos competían por la ropa, por lo que se comienza a pensar en una vestimenta escolar que debía ser la misma para todos; hasta el día de hoy, se lo considera como un símbolo igualador donde se puede poner entre paréntesis las diferencias sociales.



Ahora pregunto, en un país con realidades diversas igualar para tapar las diferentes condiciones sociales es una manera de negar la realidad, de esconderla, hoy la psicología demuestra que para superar situaciones patológicas o dolorosas lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de la situación, reconocerla, ponerla en tela de juicio, verla, analizarla, lo mismo que pasa con lo que sucede en el exterior. Además, si los alumnos de las escuelas privadas tienen una vestimenta particular ya estamos condicionando a los niños que asisten a la educación pública que hay otros niños resaltando con otras condiciones, como en el Mundo Feliz de Huxley, eso en una sociedad democrática es una contradicción.



Si queremos convivir en una democracia sana lo primero es enseñar a ser, a ser más que tener, ya Fromm vio que la productividad tiene que ver con algo que no se ve, nuestra historia, lo que pensamos, porque se es feliz con lo que se es, no con lo que se tiene, debemos resaltar la premisa de “valgo por lo que soy”.



La economía industrial necesitaba de proletarios disciplinados sin embargo hoy con la robotización se necesita de personas que aporten a la sociedad los rasgos de su personalidad única, de la individualidad de su ser, de su creatividad, así aportar a la comunidad la riqueza de su singularidad, para lo que necesitamos de una educación que enseñe a descubrir las potencialidades de cada uno y a generar el respeto que ello implica con sus diferencias y condiciones económicas; a ser tolerantes con el diferente, a ser humildes en nuestro convivir, a ser solidarios y empáticos para que lo que la pasan mal puedan superarlo.



Mostrando que la suerte de los demás terminará impactando en la propia.



¿Por qué la educación de Finlandia es una de las mejores? Porque no existe la educación privada, todos reciben la misma educación, por lo tanto los que tienen un capital cultural mayor exigen a las autoridades y a las instituciones que mejoren la calidad de los contenidos educativos y la didáctica para que puedan ser aprendidos con voluntad y alegría. Tenemos que tener un Estado que garantice la igualdad de oportunidades.

Pablo Martín Gallero