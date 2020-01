Francia reporta los primeros casos europeos de Coronavirus

Viernes 24 de enero de 2020 | 18:44hs.

El Gobierno de Francia anunció este viernes que ha confirmado dos casos del coronavirus de Wuhan (China), en Burdeos y en París, que serían los dos primeros detectados en Europa. Las autoridades galas agregaron que es muy probable que el número de contagiados aumente con las horas y que en otras regiones del continente también haya personas enfermas con el virus.La ministra francesa de Sanidad, Agnès Buzyn, explicó que el primer caso es un paciente de Burdeos de origen chino y de 48 años, que viajó recientemente a Wuham por asuntos profesionales. De acuerdo con Buzyn, el paciente volvió a Francia el 22 de enero y acudió a una consulta médica por los síntomas que presentaba, y de inmediato fue ingresado a una habitación aislada. Sin embargo, antes estuvo en contacto con una decena de personas.Del segundo paciente, reconoció no tener el historial médico, pero sí está confirmado que fue sometido a los test respectivos y que estos dieron positivo por el coronavirus chino. Este paciente, que también estuvo en China, se encuentra ingresado en aislamiento en el hospital parisino Bichat, añadió la autoridad, quien dijo que "es probable que haya otros casos ya en Europa" y dio por descontado que aparecerán nuevos contagios en los próximos días.Buzyn definió la situación como "un fuego que hay que circunscribir", y explicó que cualquier persona que haya viajada a China y presente los síntomas del coronavirus de Wuhan no debe acudir al hospital, sino llamar por teléfono a un servicio especial habilitado para esta epidemia, cuyo equipo llegará al domicilio del paciente para atenderlo."Tenemos hoy los primeros casos europeos probablemente porque ya teníamos listos los tests y somos capaces de identificarlos", estimó la ministra. "En el mundo actual es muy difícil cerrar las fronteras. En realidad no se puede", agregó. Esta jornada también Estados Unidos confirmó un segundo caso de la enfermedad, mientras que Nepal reportó su primer paciente con el mal, que ya ha causado 26 muertos en China.