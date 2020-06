Femicidio de Anahí Benítez: condenaron a prisión perpetua a Marcos Bazán

Martes 2 de junio de 2020 | 18:25hs.

Este martes Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora dictó prisión perpetua para Marcos Bazán, de 34 años, único condenado por el femicidio de Anahí Benítez, de 16, ocurrido en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora.









La lectura de la sentencia se dio pasadas las 13 en los tribunales de esta ciudad del Gran Buenos Aires y fue transmitida por la plataforma Teams. El fallo consideró a Bazán como coautor de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio) y como partícipe necesario de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".





Al igual que ocurrió con las últimas audiencias durante al aislamiento por el coronavirus, el imputado tuvo la posibilidad de seguir el juicio por videoconferencia desde la Unidad 9 de La Plata, pero decidió no hacerlo. Su mamá, su novia y su abogada estuvieron presentes en la sala. También participó de la audiencia la madre de Anahí.







En la puerta del TOC el abogado de la familia de la víctima Guillermo Bernard Krizan dialogó con la TV Pública y aseguró: "La condena es prisión perpetua. No hay una calificación intermedia como hubo al principio".







El letrado se refirió al pedido de la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por Anahí Benítez, que este lunes reclamó a través de un comunicado la nulidad del juicio y el comienzo de una nueva investigación que "garantice una justicia real".







"A diferencia de lo que dicen las Organizaciones, que son más que respetables, consideramos que Bazán es parte de todo lo que le pasó a Anahí. De hecho hay tres personas más que se están investigando en una instrucción en la UFI número 2 de Lomas de Zamora. Buscamos a las otras personas que participaron", expresó Bernard Krizan.







El abogado de la familia de Anahí remarcó: "Yo siempre dije que Bazán y Villalba no pudieron llevar a cabo todo esto solos. Faltan pruebas para tratar de dar con los otros autores, lo de Bazán ya fue juzgado y probado".







El miércoles pasado los jueces Elisa López Moyano, Roberto Conti y Roberto Lugones solo dieron a conocer su veredicto condenatorio para el dueño de la casa donde se cree que Anahí fue retenida, drogada, violada y asesinada.







El círculo de la víctima manifestó su descontento en las últimas horas y cuestionó el trato que se le dio a Marcelo Villalba. El hombre de 42 años fue declarado inimputable porque se concluyó que era un "psicótico", a pesar de que reconoció su culpabilidad y su ADN fue encontrado en el cuerpo de Anahí.







Pese a que ya no estaba siendo juzgado, el fiscal Hugo Carrión se refirió a Villalba -quien tiene una condena por un abuso en Capital Federal-, como autor de la violación de Anahí y coautor del crimen, y recordó que el celular de la joven fue encontrado en poder de uno de sus hijos.







Cómo fue el crimen de Anahí



Los investigadores consideran que luego de eso, al verse acorralados por la búsqueda policial que se desarrollaba en torno a la desaparición de la joven, decidieron asesinarla para ocultar los delitos.





Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. El 4 de agosto encontraron su cuerpo. Estaba desnuda y tenía lesiones cortantes y golpes en la cabeza, había sido enterrada en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, drogada y, en esas condiciones, violada.





La hipótesis de la fiscalía es que Anahí conocía a Bazán por el interés que ambos compartían por la naturaleza y por sus inclinaciones artísticas. Por lo que, el condenado Bazán la secuestró, la retuvo en su casa, la drogó con "burundanga" y ahí fue violada por Villalba.El pedido que enojó a la mamá de AnahíHoras antes de conocer la pena de Bazán, la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por Anahí Benítez reclamó a través de un comunicado la nulidad del juicio y el comienzo de una nueva investigación que "garantice una justicia real"."Nosotres seguiremos organizades, denunciando este juicio que garantiza la impunidad, seguiremos luchando hasta conseguir una justicia real y transparente por nuestra compañera. Porque la única manera de que paguen los verdaderos culpables de la desaparición y femicidio de Anahí es denunciando todo este proceso judicial, planteando la nulidad del juicio y una nueva investigación", aseguraron tras la condena a Bazán.Ante esta situación, la mamá de la adolescente Silvia Pérez Vilor dijo que por las pruebas presentadas en el debate está más que segura que el acusado formó parte del crimen de su hija. "Entiendo que detrás del pedido de justicia por Anahí, está encubierto el pedido de inocencia de Bazán, y no solamente de él, porque pensemos que si Bazán es condenado, las personas que dijeron haber estado donde Anahí estuvo y no la vieron, también van a ser condenadas, tienen terror de ir presos. Yo leo entre líneas eso", le dijo la madre de la víctima al portal BigBang.Los allegados a Bazán sostenían que es inocente y que le armaron una causa para desviar otros intereses. Pero Pérez Vilor no está de acuerdo con esto, el miércoles cuando fue condenado aseguró que sentía "alivio" pero no "felicidad" y remarcó que los demás responsables del crimen de su hija "van a caer uno por uno".Este fin de semana, a través de Facebook la mujer escribió: “Quiero que todo el mundo. DDHH, Madres de plaza de Mayo, colectivo de actrices, etc. vean con sus propios ojos lo que tiene que soportar una madre que está muerta en vida de dolor. Los insultos y atropellos que sufrí durante este juicio por parte de quienes dicen defender a un inocente”.