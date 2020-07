Familias preocupadas por el desborde del arroyo ‘El Guerrero’ en San Javier

Martes 7 de julio de 2020 | 22:18hs.

La comunidad de varios sectores de San Javier está preocupada por el avance del agua en lugares como el barrio San Juan, Epet, paso Barca entre otros, pero también en la zona del paraje El Guerrero ya que el arroyo que lleva el mimo nombre ha desbordado llegando muy cerca de las casas de quienes allí habitan. El agua del arroyo El Guerrero pasó la cinta asfáltica de la ruta Costera Dos.







El Territorio dialogó con Susana de Mattos quien aseguró estar preocupada porque el agua avanza rápidamente y la lluvia no para. "Hace varios años que no pasaba esto, creo que uno tres o cuatro años y es preocupante porque cuando crece este arroyo avanza rápido y eso implica complicaciones para las familias que vivimos aquí, por ahora estamos en alerta observando la evolución del agua" dijo.





En tanto el intendente Matías Vilchez se apersonó en el lugar, recorrió las casas de los vecinos y sugirió a la familia Porto que pasen la noche en la casa de algún familiar porque el agua les llega muy cerca de la vivienda, pero las familias que son de personas mayores no han querido dejar "la casa sola" y decidieron hacer frente a la situación sin moverse de allí.







Vilches dialogó con El Territorio respecto a otras situaciones que están padeciendo muchas personas de la localidad y aseguró "nosotros vamos a tener que tomar medidas estrictas y hacer cumplir la ordenanza de edificación y ordenamiento ciudadano porque gran parte de lo que ocurre en la localidad cuando llueve de esta manera e incluso menos cantidad de agua caída genera inundaciones, calles anegadas, es a causa de construcciones sin planificación, en zonas bajas, sin rellenos de los terrenos y las consecuencias están a la vista”.



Asimismo indicó que esto “es un problema de larga data y que es hora que comencemos a exigir el cumplimiento de las ordenanzas para no tener que pasar siempre por esto con el gasto innecesario que ello implica además del peligro que hay cada vez que se inunda una zona habitada, no quiero que me tomen por malo, porque me estoy preocupando mucho por lo que pasa cada vez que llueve, en los próximos días comenzaremos a buscar la solución para que estas cosas ya no pasen" destacó el alcalde”, cerró.