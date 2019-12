Escuela para padres, un programa pensado contra el ausentismo escolar

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 12:10hs.

El programa se llama Avance y nació en Texas Estados Unidos en 1974 ante el alto índice de abandono escolar que existía entonces, y que además iba en aumento. Un primer diagnóstico indicó entre las causas a la pobreza y a la falta de interés o motivación para seguir estudiando por parte de los chicos. La doctora Gloria Rodríguez y el psicólogo Urie Brofenbrener, los impulsores del programa, concluyeron en su estudio que la clave para el éxito escolar pasaría por el papel que cumplían los padres y los primeros años de vida de los pequeños. Una escuela para padres, para decirlo de otro modo. Los resultados fueron sorprendentes. No solo bajó fuertemente la deserción escolar, sino también hubo cambios notables en los padres y en las familias. Desde una mejoría en la relación con sus hijos, hasta la decisión de seguir ellos (los padres) estudiando y cambiar de trabajo para enfocarse más en la educación de sus hijos. El Territorio entrevistó, vía correo electrónico, a Isabel Tiemann, chilena residente en Estados Unidos, que fue Educadora de Padres, y actualmente es integrante del equipo de entrenadoras del personal de AVANCE.



- ¿De qué trata el programa?

El programa está enfocado para padres con niños entre 0-3 años, la mamá o papá asiste con su niño/a una vez por semana, por 3 horas. El niño/a va a un salón con niños de su misma edad, ya sea infantes o niños pequeños y lo atienden maestras pre-escolares; y los padres van a otro salón donde tienen tres clases diferentes, la primera es una clase de juguetes, donde aprenden a hacerlos y como jugar con su niño/a para ayudar a desarrollar sus habilidades. La segunda clase es sobre el desarrollo del niño/a, aquí aprenden sobre nutrición, disciplina, crecimiento...etcétera. y la tercera clase es sobre recursos de la comunidad, aquí se traen invitados que hablan sobre los servicios que existen para las familias. Este curso dura 9 meses y es gratis para la familia, al final del año escolar se gradúan los niños junto con los padres.



- ¿El programa surge ante una necesidad bien definida?

Si, la idea de hacer un programa enfocado en los padres y niños de edad temprana surge por una necesidad especialmente en la comunidad latina del estado de Texas. En 1974 la doctora Gloria Rodríguez hace un estudio en las escuelas y se da cuenta que el número de jóvenes que abandonaban la escuela era grande y cada año subía más, esto se debía a la pobreza y falta de interés o motivación por seguir estudiando. Así que junto al psicólogo Urie Brofenbrener comienzan a idear este nuevo programa AVANCE, con la idea de que la clave para el éxito escolar eran los padres y los primeros años de vida de los niños; además de querer ayudar a la juventud a tener éxito en la escuela, también querían combatir la pobreza a través de la educación.



- ¿Qué resultados concretos se dieron en el corto y largo plazo?

AVANCE es un programa de evidencia, esto quiere decir que está comprobado a través del tiempo que las familias hacen un cambio en sus vidas, logrando tener éxito, ya sea porque sus niños lograron graduarse de la escuela y seguir una carrera profesional, o porque los padres también lograron estudiar y tener un cambio laboral que les permite tener un mejor nivel económico. AVANCE es un programa sin fines de lucro que funciona a base de donaciones o programas que lo apoyan, una característica del programa es que se ha encargado de hacer un seguimiento a las familias, para saber si realmente funciona. Los resultados a corto plazo que se pueden observar son la relación entre madre/padre e hijos, se puede observar como ellos comienzan a entender mejor el comportamiento de su hijo/a y los aceptan mejor. Personalmente he observado como algunas mamás han hecho cambios en sus vidas, como por ejemplo trabajar menos horas o cambiar su día libre del trabajo para poder asistir a la clase y pasar más tiempo con sus niños; esto lo hacen porque se dan cuenta de la importancia que ellos como padres tienen en el desarrollo de sus niños.



- ¿Los padres tenemos que aprender de nuestros hijos? ¿Qué cosas por ejemplo?

Absolutamente, nuestros hijos nos enseñan desde el primer día de nacidos; primero que nada, aprender cómo funciona mi niño, observar, por ejemplo, cómo reacciona, como aprende, cuáles son sus necesidades básicas. Este es el primer acto de respeto hacia mi hijo/a, primero lo conozco, descubro su potencial y luego nos preguntamos ¿qué le quiero enseñar a mi niño/a?



- ¿Somos los adultos los que debemos aprender una nueva forma de educar como plantea la especialista en educación Amanda Céspedes?

Me gusta mucho el concepto de “reaprender”, en AVANCE aceptamos y respetamos a los padres con el conocimiento que traen. Todos los padres saben ser padres, aunque los niños no vienen con instrucciones, de alguna u otra forma todos hemos aprendido a ser padres, ya sea por la experiencia que tuvimos como hijos, haya sido positiva o negativa, o porque decidimos hacer algo diferente. En el programa los padres vienen a reaprender lo que ya saben, solo se les muestra nuevas formas de hacer lo que ya han estado haciendo. Personalmente, pienso que si queremos un cambio en la conducta de un niño/a, debemos cambiar los padres primero y aceptar que tal vez la forma que estoy educando no está funcionando y debo buscar algo diferente.



- De la experiencia de AVANCE en todos estos años, ¿qué o cuáles cree uste es la falla principal del vínculo entre niños, padres y escuela?

Existen varios obstáculos aquí en EEUU que impiden el vínculo entre niños, padres y escuela. Por ejemplo, el idioma, la falta de tiempo por los horarios de trabajo, la falta de información y comunicación entre los tres, y también la diferencia de culturas. Creo que la cultura es algo que ocurre tanto aquí como en nuestros países. La mayoría de los padres no se sienten capacitados para enseñar a sus hijos, y tienen la idea que sus niños van a aprender cuando vayan a la escuela, y la responsabilidad es de las maestras/os, no creo que sea por no querer hacerlo, si no que por falta de confianza en sí mismos, no se sienten seguros del trabajo que están haciendo como padres. AVANCE ayuda mucho con este tema porque los padres logran subir su autoestima, y al darse cuenta de la importancia del desarrollo integral de su niño/a, ellos deciden involucrarse más en la educación de sus hijos, asistiendo a las reuniones de escuela o hablando con las maestras/os para saber cómo ayudar a su niño/a en la casa; porque para que un niño/a tenga éxito los padres deben trabajar en conjunto con la escuela.



Isabel Tiemann, su bío:

“Nací en Valparaíso, Chile. Estudié Educación Parvularia en la Universidad Católica de Valparaíso, en ese tiempo no pude terminar mi carrera, pero no me olvidé de mi sueño de ser maestra, solo lo dejé en pausa hasta que mis hijos fueran independientes. Emigré a EEUU a los 27 años junto a mis dos hijos pequeños, llevo 23 años viviendo en California. Al principio trabajé en el área de la limpieza y comida hasta que pude dominar un poco más el idioma inglés; luego trabajé como ayudante de maestra bilingüe en escuelas primarias por alrededor de 5 años, después tuve la oportunidad de trabajar para una Agencia sin fines de lucro, trabajando con la comunidad latina, ayudando a familias con sus niños menores de cinco años a tener éxito en la escuela. He asistido a muchos entrenamientos sobre educación temprana y como trabajar con familias. He trabajado 14 años para la misma agencia, incluyendo 10 años haciendo AVANCE; comencé siendo Instructora de juguetes y visitadora de casa por 4 años, luego tuve la oportunidad de trabajar como Educadora de Padres, y actualmente soy parte del equipo de entrenadoras del personal de AVANCE. En estos momentos estoy a punto de egresar del College para luego seguir mis estudios en la Universidad de Sonoma”.