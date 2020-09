Encontró un maletín repleto de dinero y se lo devolvió al dueño - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Para Hernán y sus compañeros de trabajo lo que sucedió no es nada espectacular. Saben que cuando encuentran algo que no es de ellos lo deben devolver, por eso tampoco entienden por qué tanto revuelo por algo que él considera que lo deben hacer todos.Sin embargo ayer el local del supermercado El Arco en Villa Sarita estuvo revolucionado, todos querían saber de qué se trataba la acción que los tenía en boca de todos.El miércoles al mediodía un cliente olvidó un maletín en uno de los carros de compra del comercio y Hernán decidió guardarlo en la zona de cajas con la esperanza de que vuelva a aparecer el propietario. Hasta ahí nada fuera de lo común. Además nadie sabía qué había dentro porque no abrieron los cierres. Con el correr de las horas el hombre volvió, desesperado, tratando de ver si continuaba allí lo que perdió. Y sí, ahí estaba, a resguardo. Fue recién en ese momento cuando supieron que el maletín estaba cargado a tope de dinero, con una suma millonaria, que prefirieron no precisar, pero los billetes desbordaban los bolsillos.Este medio pudo averiguar que la suma superaría los 2 millones de pesos.“Es un cliente habitual del local. Para nosotros es normal devolver las cosas a sus respectivos dueños”, contó Hernán Meza a El Territorio.“No sabíamos que tenía esa cantidad de plata porque tenemos como política que cuando se olvidan algo lo que hacemos es guardarlo hasta que aparezca el dueño. No sabemos cuánto era pero sí era una suma importante de dinero”, agregó el joven que con sus 23 años es el encargado del comercio donde trabaja desde hace un año y medio.De todas maneras, calificó al hecho como “algo raro” porque “no es común que uno se encuentra todos los días con esto, pero estamos contentos porque pudimos devolverle la plata a su dueño”.Y sobre cómo reaccionó el cliente, que no es vecino del barrio pero acude asiduamente a comprar allí, comentó: “No sabemos ni nos dijo para qué era la plata pero sí quedó muy agradecido y nosotros quedamos todos contentos con el gesto de él”, ya que a cada empleado le entregó un reconocimiento dinerario por su buen gesto.“Acá hay un muy buen ambiente de trabajo, somos un grupo muy unido y cuando encontramos algo lo guardamos entre todos hasta que aparezca a la persona a la que le pertenece”, finalizó Hernán convencido de que las buenas son las que deben primar y repetirse siempre.