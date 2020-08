En Iglaterra aseguran que el Manchester City irá en busca de Messi - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 16:42hs.

"Messi comunica al Barsa que quiere marcharse", reseñó el diario catalán Sport; "¡Messi se quiere ir!", lamentó el Mundo Deportivo, también de Barcelona; "¡Bomba! ¡Se va Messi", tituló Marca.







La noticia sobre la posible salida del astro Lionel Messi de Barcelona tuvo un impacto enorme en los medios de prensa de todo el mundo, y el diario inglés The Sun avanzó en la idea de la llegada del rosarino a Manchester City, dirigido por Pep Guardiola. "Messi sorprende a Barcelona con un pedido de transferencia y su acuerdo con el City ya está a la vista", informó The Sun Y añadió: "La temporada de pases llega a su punto más alto. Lionel Messi ha lanzado una bomba que ha dejado a la elite europea luchando, diciéndole al Barcelona y al nuevo entrenador, Ronald Koeman, que quiere alejarse este verano". En el mismo sentido fue el medio brasileño Lance!: "Manchester City hace cuentas y apunta a fichar a Lionel Messi. El club inglés se cuida mucho de no romper los límites del Fair Play Financiero, mientras sueña con unir a Messi con Guardiola, como en la época del Barcelona"."Después de 20 años: Messi quiere dejar el Barcelona", tituló a su turno la revista alemana Kicker. Y agregó: "Una era única puede terminar en el Barcelona: Lionel Messi dejará el club en verano". "Messi (realmente) querría irse. ¿Estamos a un terremoto en el planeta fútbol?", se preguntó France Football. "Messi quiere irse. ¿Cuánto vale?", se sumó L'Equipe.