“En estos diez días hubo un 100% de ocupación de camas” - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

"Lo más triste para nosotros como médicos es no poder darles toda la atención a los pacientes"Jefe de Terapia Intensiva del Samic de Eldorado Roberto Velázquez

El 18 de agosto, dos médicos eldoradenses partieron a Jujuy para brindar asistencia a enfermos de Covid-19, teniendo en cuenta que el sistema sanitario de esa provincia comenzó a colapsar y el recurso humano no dio abasto.Fue así que el gobierno nacional tomó la decisión de comenzar a enviar diferentes especialistas de distintas jurisdicciones del país para colaborar y Misiones no se quedó atrás. Roberto Velázquez, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Samic Eldorado, y su colega Gastón Gómez Cuba partieron rumbo al norte argentino con un compromiso concreto y la vocación a flor de piel.El domingo arribaron a la tierra colorada luego de haber pasado más de diez días fuera de la provincia, y en este contexto Radioactiva dialogó con Velázquez, quien deberá permanecer aislado durante dos semanas al igual que su compañero.“Estuvimos diez días en Jujuy, yo trabajando en el área de terapia intensiva y mi colega también en el área de terapia intermedia del hospital de San Roque, de San Salvador de Jujuy. Ese hospital fue reacondicionado como para pacientes graves, con aproximadamente 100 camas”, comenzó explicando.Velázquez aún no sale del asombro por la situación sanitaria que le tocó vivir. “En estos diez días, hubo un 100% de ocupación de camas, todos los días ingresaban pacientes nuevos, así que no podemos decir que la situación haya mejorado, sino que se mantiene y es bastante crítica”, lamentó.El hecho es que cada paciente que ingresa por Covid requiere al menos quince días de internación, por lo que las camas se liberan en ese lapso. “En ese hospital todos los pacientes son graves, los que están en terapia están todos con asistencia respiratoria mecánica. Eso habla de la gravedad. Era un hospital directamente de derivación para pacientes de estado crítico grave”, contó.Por otro lado, indicó que había colegas de distintas partes del país que se ofrecieron a brindar ayuda. Incluso algunos hacían recambio y en algunas ocasiones volvían.“La parte edilicia está, pero el recurso humano es más complicado, el personal de salud también se contagia y hay bajas. Con tantas horas de guardia seguidas llega un momento que por ahí podés pescarte el virus”, manifestó el médico.En este sentido, se refirió a la situación de Eldorado, donde hasta el momento sólo hubo dos internaciones por Covid-19 y fueron personas derivadas de Comandante Andresito.“Con esto que he visto en Jujuy, lo más triste para nosotros como médicos es no poder darles toda la atención a los pacientes. No es lo mismo tener dos o tres que 100 juntos a la vez. Hay que cuidarnos y tomar las medidas de precaución, como el lavado de manos, evitar aglomeraciones, porque puede pasar como Jujuy, que hubo una explosión de casos, muchos a la vez, y así no hay sistema sanitario que te vaya a aguantar”. aseguró.Según explicó, el Hospital Samic cuenta con diez camas exclusivas para pacientes Covid que requieran atención, “pero si llega a ocurrir algo así, nosotros no vamos a poder brindar las asistencias necesarias”.Velázquez hizo hincapié en que el objetivo siempre es darle una atención personalizada a cada paciente, lo cual se vuelve imposible cuando los casos comienzan a aumentar.“Cada paciente que entra en terapia necesita entre 15 a 20 días para recuperarse, si no es más. Es una cama que por 15 días no podés liberarla, y si comienzan a aumentar los casos es difícil”, recalcó.Finalmente, destacó las medidas sanitarias tomadas en la provincia, teniendo en cuenta las fronteras con Brasil y Paraguay y el peligro que esto supone.“A pesar de estar rodeados de frontera, estamos en el camino correcto, pero debemos cuidarnos y evitar que esto se propague, porque el virus está”.Ambos médicos dieron negativo al test de Covid-19 y ahora les queda hacer catorce días de cuarentena, como dispone el protocolo sanitario para todo aquel que ingresa a la provincia.“Después de eso nos van a hacer de nuevo el hisopado para ver los resultados y si estamos bien ya vamos a poder retomar las actividades”, cerró.La provincia de Jujuy registra casi 8.000 casos de coronavirus y con una curva de contagios ascendente desde mediados de junio, acentuada en julio y agosto, lo cual puso al sistema de salud al borde del colapso por la falta de camas críticas y de recurso humano especializado, especialmente terapistas.