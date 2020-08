El TP 2 y un balance positivo del uso de las TIC’s en pandemia - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Los tribunales son dependencias judiciales que constantemente presentan una importante circulación de personas y un gran tráfico de expedientes. La llegada de la pandemia los obligó a modificar sus hábitos de trabajo, una misión en la cual debieron enfrentar la dicotomía de reducir la presencialidad pero no la atención de las causas.Como ejemplo de ello, aparece el Tribunal Penal Dos de Posadas, cuya agenda de debates se vio atravesada por la pandemia y debieron profundizar el uso de la tecnología para sortear los contratiempos del inédito contexto. El balance, aseguran, fue altamente positivo.“Lo que ocurrió con la pandemia fue que en la primera parte, con un aislamiento muy severo y medidas de restricción muy ajustadas, hubo que suspender debates y después se reprogramaron las fechas. Se volvieron a reprogramar todas las fechas de esos 118 debates que teníamos programados y ahora tenemos el calendario completo hasta mayo de 2021. Incluso, algunos debates se pusieron a la tarde”, indicó el magistrado César Yaya, presidente del tribunal, que además está integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez.En diálogo con El Territorio, el juez además detalló que en lo que va del año el tribunal que preside dictó más de 45 sentencias, muchas de ellas mediante la vía de juicios abreviados en las cuales se utilizaron soportes tecnológicos para las audiencias virtuales.Al respecto, señaló que “muchas de las audiencias, como por ejemplo trámites de juicios abreviados, se hacen vía Zoom. Yo acá tengo todas las audiencias grabadas, porque la aplicación ya graba y guarda todo el proceso. Esto ya forma parte de nuestro registro. Esta es una de las ventajas, pero no solamente eso, mediante esto podemos estar todos, el fiscal, la defensa, el imputado, en tiempo real”.En esa misma línea, el magistrado también destacó que trámites que antes demoraban toda una mañana como consecuencia de los traslados de detenidos hasta sede judicial, hoy pueden resolverse en menos de 40 minutos, por lo que toda la cuestión se traduce en una reducción en los tiempos de respuesta pero también en la economía de gastos.“La eficacia de la cuestión es evidentemente palpable, los beneficios se ven. Hay que tener una buena conectividad y eso no digo que es un problema pero necesitás ayuda de otras dependencias del Estado, nosotros tuvimos que pedirle a Marandú que refuerce la conectividad en los establecimientos carcelarios. Les explicamos las ventajas y accedieron”, agregó Yaya, que anteriormente fue titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.A la hora de hacer una evaluación sobre los nuevos hábitos de trabajo que trajo aparejado la pandemia y sus restricciones, el juez fue muy claro: “Esto nos facilitó mucho. Incluso nosotros tenemos gente acá que no viene, tenemos parte del personal haciendo home office con muy buenos resultados, mejor de lo que uno podía llegar a pensar”.En la continuidad de la entrevista, Yaya también reflexionó sobre las bondades de la aplicación de la tecnología en el proceso y en la importancia que radica en que su implementación se extienda más allá de la pandemia.“Lo que nos quedará ahora es esperar la buena voluntad de algunos operadores judiciales en querer ir en favor de la tecnología y la aplicación de las TIC’s. Hay muchos que se resisten por cuestiones no solamente de edad, sino porque esto es un cambio de paradigma, o sea, no quieren notificaciones electrónicas, por ejemplo, quieren el papel, que se les mande el expediente. Me parece que eso es algo ya superado desde el punto de vista de lo que se necesita para una respuesta más rápida y para eso lo mejor que hay son los medios tecnológicos”, expresó.Y en esa misma línea continuó: “Lo que trajo esta pandemia es, me parece, la irrupción obligada de la tecnología para ayudarnos a sortear la no presencialidad y eso generó respuestas positivas. Tendremos que ajustar, seguramente que sí; habrán algunos errores, seguro que también, porque hoy estas cuestiones son a prueba y error”.Para el magistrado, la digitalización de los procesos tiene otra bondad clave, que es el control y la de gestión de los trámites. “Yo hoy entro al sistema y actualmente me fijo si tengo expedientes para firmar. Tengo alertas de los abogados que han realizado acciones. Si yo miro esto, el papel ya no se pierde abajo, en otra instancia. Esto también permite el control, la agilidad, favorece el hecho de estar atento, de hacer más horizontal el conocimiento y la decisión de algo”.No obstante, para Yaya el uso de la tecnología también sirve para atender otro de los principales reclamos hacia la Justicia en general: la mora en el tiempo de respuesta.“No es que se le critica a la Justicia por ser lenta en la decisión. El problema de la Justicia es el trámite para llegar a esa decisión. Uno sabe que al acelerarse esos tiempos, automáticamente esa decisión se vuelve más pronto y al volverse más pronto es cumplir el primer reclamo que nos hacen. Nosotros tenemos el karma que siempre llegamos tarde, pero la cuestión es que hacerlo en un plazo razonable”, culminó.