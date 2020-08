El primer examen para juez en pandemia se hizo en Misiones - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

En el 2020 el Consejo de la Magistratura cumplió 20 años y en medio del avance de la crisis sanitaria global y las restricciones que vinieron aparejadas, tuvo que innovar y acelerar cambios en los procesos de elección de magistrados. Tal es así que fueron los primeros del país en tomar exámenes en plena pandemia.La función principal del Consejo, tal y como lo explica su página web - que también fue renovada-, “es la de seleccionar a los postulantes a cubrir cargos en el Poder Judicial luego de superar un complejo proceso de exámenes y entrevistas, convirtiéndose así en el primer eslabón de la independencia de magistrados y funcionarios judiciales”.El confinamiento generó al principio un parate total de las actividades, pero lentamente las voluntades, el apoyo técnico y tecnológico y una buena situación epidemiológica en Misiones hicieron que los cargos vacantes a lo largo y ancho de la provincia empezaran a cubrirse. Así, el primer concurso de toda Argentina fue para elegir el juez Correccional y de Menores de Eldorado, cuya terna ya fue remitida al Poder Ejecutivo a fines de julio.En agosto, en tanto, se desarrollan tres exámenes en simultáneo, siendo el más sensible a cubrir el del titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. Los exámenes orales se hicieron por videoconferencia y se transmitieron en vivo por YouTube. El Consejo confía en presentar dos nuevas ternas antes de finales de mes.El secretario del organismo, Leonardo Villafañe, detalló en una entrevista con El Territorio que los exámenes se hicieron mediante un sistema mixto. Por un lado los profesores, que pertenecen a facultades de Derecho Nacionales -es decir, de otras partes del país- se hicieron presentes en una pantalla, mientras que los postulantes dieron escrito y oral en el salón Eva Perón del Parque del Conocimiento, con todas las precauciones sanitarias del caso.“A cada uno le proveemos la sanitización, controlamos la temperatura en la entrada, el alcohol en gel, su agua individual, su café individual, su computadora individual. Realmente son puestos de trabajo individuales. Se armaron como 40 puestos individuales”, resaltó Villfañe, quien destacó la gestión de Claudia Gauto, integrante del Consejo y presidenta del Parque.“La gente del Parque del Conocimiento se sumó a nuestra gente y a la gente del Centro de Capacitación para coordinar sonido, luces, pantallas. Son cuestiones que no pensamos que un día íbamos a necesitar y que la pandemia vino a acelerar. Ahora tenemos que tener alguien de informática que conozca, una buena comunicación por medio digitales, empezamos a remodelar urgentemente nuestra página, que si bien la usábamos mucho, era una página que había quedado viejita. Entonces empezamos un proceso de remodelación”, expuso el entrevistado.Villafañe añadió que con la Secretaría de Informática (STI) del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se digitalizó el 90% de los trámites ante el Consejo de la Magistratura, lo que significa un avance que será definitivo. “Eso ya queda. Las inscripciones online, los legajos online, las consultas online. Lo único que no pueden hacer online es rendir, eso no se puede hacer por una cuestión que no se puede tener control sobre el lugar donde está rindiendo. Nuestro sistema permite que rindan con computadoras vacías, solamente el Word y los códigos, pero no libros, no doctrina, nada de eso. Tienen que estudiar para venir rendir”, aclaró.Consultado por la recepción de los profesores antes este novedoso sistema, el funcionario destacó su predisposición, más allá de los imponderables que puedan surgir, que son lógicos y fueron salteados exitosamente. “El 100% -dijo- de los profesores que estamos citando para estas experiencias son profesores que ya nos conocen, ahí ya adelantamos un paso porque ya saben cómo trabajamos, saben lo que tiene que hacer y cómo tiene que corregir”.“Ellos también entraron en ese proceso de cambio, pero son profesores universitarios y han tenido ese ejercicio. De cero no arrancamos, sino con gente que tenía cierta experiencia y la verdad que contamos con muy buena predisposición de ellos”, amplió el abogado y valoró: “Son gente muy importante que le brinda excelencia al examen, pero a la vez son humildes en este sentido de colaborar con nosotros. Es fundamental y esencial el profesor”.El secretario considera que “este sistema vino para quedarse, claramente vino para quedarse. Todo lo que tenga que ver con la despapelización también vino para quedarse”.“La pandemia en el Consejo sacó lo mejor que había que sacar, de alguna manera nos mejoró mucho. Promovió la búsqueda de sinergias para poder lograr objetivos comunes con distintos organismos, motivó la innovación, la inventiva. Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Colegio de Abogados y del STJ han ido alimentando este proceso para que podamos seguir adelante”, se enorgulleció.Consultado por cómo se fue actualizando la elección de un juez y qué perfil aspiran que debe tener el magistrado del futuro en la provincia, Villafañe destacó varios elementos y valoró las capacitaciones, como la aplicación de la Ley Micaela. Además de la perspectiva de género, se analiza el lugar dónde va a cumplir su función, su relación con la comunidad y los medios de comunicación, y el aggiornamento a las nuevas tecnologías.“Esta nueva función del juez de relacionarse con la sociedad con la cual va a ejercer su función sin que implique meterse en los problemas cotidianos, sin que se involucre en cuestiones que no debe. En ese sentido se pide que el juez esté atento a los sujetos vulnerables, que garantice el acceso a la justicia en su juzgado o desde su función a los vulnerables. Que tenga presente la realidad socioeconómica a la que accede, si hay pueblos originarios tiene que tener presente esa posibilidad”, describió el entrevistado.Y finalizó contundente: “Se le pide que el magistrado de hoy acumule determinadas condiciones personales que acompañen, te diría que casi en un pie de igualdad, a sus condiciones técnicas. Por un lado tiene que saber derecho, tiene que estar actualizado, tiene que acreditar antecedentes, curriculums, etcétera; pero además -y a partir de este entrenamiento de los consejos- empezar a hacer hincapié en su mirada de la perspectiva de género, de la realidad social, su mirada de la comunicación, su proactividad respecto a los medios digitales. Que sea una persona que esté dispuesta a utilizar esos medios que hoy se requieren. Necesitamos un juez que se incline hacia esa vocación y que le encuentre la vuelta a lo que tiene”.