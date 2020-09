El Senado rechazó traslado de camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 22:23hs.

El Senado de la Nación rechazó el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que deberán regresar a sus juzgados originales, con el voto unánime del Frente de Todos y ante la ausencia de los interbloques de Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal que se desconectaron de la discusión parlamentaria en desacuerdo con la prórroga de las sesiones remotas.









Mientras tanto, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una apelación, formulada con petición de "per sáltum" por parte de los tres magistrados, a un recurso de amparo con fallo de rechazo en primera instancia a la pretensión de Bruglia, Bertuzzi y Castelli de que el Senado no analizara sus traslados a otros cargos, dispuestos por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri sin acuerdo de la Cámara Alta del Congreso.





Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py 2002 y, durante el Gobierno de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña.







Ese fuero actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción, que entre otros delitos federales tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.







En tanto, el juez Germán Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que juzgar la causa abierta a partir de fotocopias de los denominados "cuadernos de las coimas" en la obra pública.







Luego de la decisión del Senado de rechazar los referidos traslados, Bruglia irá desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sala I.



Bertuzzi pasará del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal, y de este último a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Sala I.Finalmente, Castelli será trasladado desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 de la Capital Federal.La presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, abrió el debate diciendo que el traslado de los jueces realizado por el gobierno de Mauricio Macri se hizo para "perseguir" y para "buscar impunidad"."El objetivo de esos traslados fue para perseguir y para buscar impunidad", afirmó Fernández Sagasti al fundamentar el voto del oficialismo."Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender", aseguró Fernández Sagasti.El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó los dichos del juez Castelli, quien afirmó en declaraciones a la prensa que no iba a reconocer lo que decidiera el Senado."Es gravísimo que un juez haya dicho que no va a acatar lo que decide el Congreso. Desconoce la función del Parlamento. Es gravísimo", insistió.A su turno, el oficialista catamarqueño Dalmacio Mera pidió "respetar las instituciones y las potestades del Senado"."Me sorprende que haya senadores de la oposición que planteen una especie de alianza con los que desconocen facultades del Senado", sentenció.La oposición se retiró del recinto antes de que se trataran los traslados, pero se refirieron al tema cuando, horas antes, se discutió la prórroga de las sesiones por videoconferencia."Cuando la agenda de las personas tiene que ver con la imposición de la agenda pública, un país está en problemas. Cuando esa agenda está enmarcada en el afán de la revancha, es un problema para el propio Poder Ejecutivo", expresó el jefe del interbloque de la oposición, Luis Naidenoff.El formoseño agregó que el Senado revisó "los traslados cuando esos camaristas deciden en causas que involucran a la presidenta de este cuerpo", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Fuera del debate en sesión sobre el traslado de los jueces dispuestos por el anterior Gobierno de Macri, senadores de Juntos por el Cambio expresaron opiniones al respecto."La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la justicia. ¿Esa es la agenda de la Argentina?", se preguntó el porteño Martín Lousteau.En tanto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado adelantó que "el siguiente paso es declarar nulo lo hecho por estos tres jueces"."Los quieren sacar porque están con causas kirchneristas", enfatizó.