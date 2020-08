El RB Leipzig eliminó al Atlético Madrid de la Champions

Jueves 13 de agosto de 2020 | 18:52hs.

La Champions League esquiva a Diego Simeone. El entrenador argentino volvió a sumar una nueva decepción en el torneo que aún no pudo ganar desde que asumió en el Atlético Madrid, allá por 2011. Hoy su equipo quedó eliminado a manos del RB Leipzig al caer por 2 a 1 sobre la hora, en cuartos de final.En la previa del encuentro, el entrenador argentino había protagonizado una nueva polémica futbolera al indicar que en este deporte "lo único importante es ganar". Allí surgió una vez más el eterno debate de los distintos caminos que hay para conseguir una victoria. Hoy el equipo del Cholo jugó muy mal y cayó ante un equipo joven que no le tiene miedo a nada.Fue una versión amarrete la del Atlético Madrid: pese a haber acumulado mucha grandeza en los últimos años, decidió regalarle la pelota al Leipzig y esperar algún error para tratar de llegar al gol. No asumió el protagonismo y lo pagó muy caro caro. Tras la eliminación, la decepción en el rostro de Simeone era evidente.El mediocampista Dani Olmo, de cabeza luego de un centro desde el carril derecho tras una gran jugada colectiva, fue el encargado de abrir el marcador al poner en ventaja al Leipzig a los 5 minutos del complemento.Sin embargo, los dirigidos por el Cholo llegaron a la igualdad con un tanto de penal de João Félix, quien ingresó desde el banco de suplentes y fue el autor de la jugada que desencadenó la falta del defensor Lukas Klostermann que el árbitro cobró con la pena máxima.A tres minutos del final, el conjunto alemán volvió a sorprender y con un disparo desde afuera del área de Tyler Adams, que se desvió y descolocó al arquero Jan Oblak, selló el triunfo y el pase a las semifinales del certamen, donde ya se clasificó el Paris Saint-Germain de Francia tras derrotar ayer al Atalanta de Italia.