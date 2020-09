El primer debate Trump-Biden pone en vilo a Estados Unidos - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

El presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se enfrentarán hoy en el primer debate presidencial. A semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre en Estados Unidos, hay mucho en juego y habrá que estar atentos durante los 90 minutos del debate que se celebrará en Cleveland (Ohio), desde las 22, hora argentina.Con las encuestas que apuntan a una carrera que se fue ajustando en los últimos días, el desempeño de ambos en sus debates será crucial, ya que podría cambiar el curso de la carrera hacia la Casa Blanca.Según los sondeos públicos de los últimos meses, Trump ha estado entre 7 y 8 puntos porcentuales por detrás de Biden en la intención de voto.Asimismo, los resultados hallaron que las mujeres prefieren a Biden por encima de Trump, entre 8 y 13 puntos porcentuales. Pero en un país donde no necesariamente llega a la presidencia quien obtenga la mayor cantidad del voto popular, como ocurrió con Hillary Clinton en 2016, la participación de los aspirantes durante la época de debates resulta decisiva para conquistar aquellos estados con más colegios electorales que puedan inclinar la balanza.En total habrá tres debates presidenciales, cada uno con una duración de 90 minutos: el de esta noche, el del 15 de octubre y el del 22 de octubre. El único cara a cara para los candidatos a la vicepresidencia, el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris, tendrá lugar el 7 de octubre.Por otra parte, las explosivas revelaciones sobre las declaraciones de impuestos de Trump salieron a la luz pública justo días antes del primer cara a cara, por lo que está previsto que el actual presidente se enfrente a preguntas incómodas relacionadas con esta polémica.Según la información divulgada por el diario The New York Times, el magnate sólo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, el año en que se postuló para la presidencia y en 2017, su primer año de mandato. Tampoco pagó impuestos sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó haber perdido más dinero del que ganó.La situación amenaza con socavar un pilar de su atractivo entre los votantes obreros, que probablemente será aprovechada durante la discusión con su rival demócrata.Los descubrimientos se producen en un momento precario para el jefe de Estado, cuando su equipo de campaña intenta superar las críticas por el manejo de la pandemia, que tiene a Estados Unidos como el país con mayor cantidad de contagios a nivel global.Además, es posible que Trump tenga poco o nada de tiempo para revertir los daños de su imagen por lo que ya en las vísperas acusó a la prensa de mentir.Dicho esto, para Biden, el debate servirá como una especie de reintroducción debido a que la pandemia lo dejó fuera del escenario político durante meses.El primer ‘round’ Trump-Biden se centrará en la Corte Suprema, el coronavirus y la tensión racial.