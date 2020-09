El Gobierno declaró duelo nacional por el asesinato del policía en Palermo - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 08:20hs.

El Gobierno decretó duelo nacional por el asesinato del Inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, que murió el lunes por la tarde a metros del Museo de Arte Latinoamericano (Malba) en Palermo después de ser atacado a puñaladas por Rodrigo Facundo Roza, que lo hirió a la altura del corazón. La Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios públicos, en homenaje al efectivo.El decreto 778/2020 publicado en el Boletín Oficial declara duelo nacional al afirmar que “resulta un deber del Gobierno nacional honrar la memoria del Inspector Juan Pablo Roldán, con motivo de su lamentable fallecimiento en cumplimiento de su deber como integrante de las Fuerzas de Seguridad”. Está firmado por el presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.El texto manifiesta que el Gobierno “entiende el importante rol que con formidable vocación de servicio cumplen las mujeres y hombres que forman parte de las Fuerzas de Seguridad, llegando a poner en riesgo sus propias vidas en pos de la protección de los ciudadanas y ciudadanos argentinos y de todos y todas las personas que deciden habitar el suelo argentino, trabajando diariamente para la construcción de una sociedad con más justicia”.Frederic destacó el rol y la vocación de servicio de Roldán y le envió sus condolencias a la familia del policía asesinado. La funcionaria publicó en Twitter: “Mis más sentidas condolencias a los seres queridos y camaradas de la Policía Federal del inspector Juan Pablo Roldán en este duro momento. Destacamos su entrega y compromiso para cuidarnos”.El asesinato se produjo el lunes por la tarde en el cruce de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, a plena luz del día y a metros del Malba. Roldán tenía 33 años y fue atacado por Roza, de 51, que le provocó cuatro heridas de arma blanca, confirmó el titular del SAME Alberto Crescenti en diálogo con TN.El policía tenía colocado el chaleco antibalas y el agresor lo atacó en una de las ranuras debajo de la axila izquierda, a la altura del corazón. Le provocó una hemorragia interna que le generó la muerte. Testigos aseguraron que previo al ataque Roza hacía gestos como hablando con Dios. En un momento se acercó la Policía y él sacó un cuchillo y gritó: “¿A quién me llevo primero?”.Ante esta situación el agente disparó al suelo para intentar disuadirlo. Sin embargo, el agresor se abalanzó sobre él y lo apuñaló. El policía fue trasladado de urgencia a la clínica Mater Dei, donde murió. Mientras que el agresor fue derivado al hospital Fernández, donde llegó con heridas de bala en el abdomen y en la pierna derecha. Murió horas después de su internación.Minutos antes del incidente, Roza había amenazado a policías que custodiaban la puerta del establecimiento del Cuerpo de la Policía Montada, ubicado en las cercanías de la escena del crimen.Roldán había nacido en Entre Ríos, vivía en la Ciudad de Buenos Aires y era padre de un nene de cuatro años. Egresó de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirker, a la que había ingresado en 2006 y prestó servicio en diferentes comisarías.Al momento del crimen no se encontraba patrullando las calles, debido a que no era parte de sus tareas, sino que estaba en la zona de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, a unos 200 metros del lugar a donde se dirigía a tomar servicio en el inicio de la semana. Desde el año pasado era inspector del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina.