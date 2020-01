Disney anunció la remake de Bambi

Sábado 25 de enero de 2020 | 23:45hs.

En los últimos años, Disney encontró en las remakes de sus films animados clásicos un suculento negocio. Nuevas (y no tan nuevas) generaciones de espectadores se deslumbran frente a las posibilidades que brinda llevar al cine de acción real, historias de dibujos animados que en algunos casos, cuentan con varias décadas a sus espaldas. Y hurgando en el arcón de los viejos éxitos, Disney anunció que el próximo film que llegará a los cines totalmente renovado será Bambi.Según pudo confirmar el portal Variety, el gigante del entretenimiento le dio luz verde a un largometraje basado en el clásico film animado de 1942. La película será realizada íntegramente en CGI, con las técnicas ya utilizadas en otras piezas recientes como El libro de la selva o El rey león, ambas dirigidas por Jon Favreau.De momento, los únicos nombres ya confirmados en la producción de la nueva Bambi son los de las guionistas. A cargo de la escritura de la película estarán Geneva Robertson- Dworet, guionista de Capitana Marvel y de la última Tomb Raider, y Lindsey Beer, responsable de Sierra Burgess is a Loser. Chris Weitz, guionista de Rogue One y director de Un gran chico, también formará parte del equipo pero en calidad de productor.Con el anuncio de Bambi, Disney aumenta el calendario de estrenos basados en películas animadas, una lista en la que ya se encuentran las remakes de Pinocho, La sirenita y Blancanieves y los siete enanitos. El largometraje de Mulan, protagonizado por Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li y Li Gond, y dirigida por Niki Caro, será el primero en llegar a las salas de cine en el mes de marzo.