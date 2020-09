Directivos destacan un 70% de presentismo en las previas - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Viviana Escurdia, directora de Educación Secundaria del CGE, había comentado antes de comenzar las mesas: “Nosotros destacamos que los chicos aprovecharon la instancia excepcional anterior para presentarse. Algunos aprobaron, otros no, pero lo importante es que se inscribieron, se presentaron y hoy los que no aprobaron tienen otra posibilidad”.





Mesa de diálogo a cuarto intermedio Desde la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) se ratificó la necesidad de avanzar en la corrección de la grilla salarial en base a las propuestas presentadas. “Decidimos pasar a un cuarto intermedio y declararnos en asamblea permanente para analizar posibles alternativas coherente que estén a la altura de las necesidades de nuestros docentes misioneros”, explicó su secretario general, Rubén Darío Caballero. Además se solicitó avanzar en otros trámites, como titularizaciones.

Ayer culminó la instancia de evaluación complementaria, que había arrancado el 1 de agosto. Si bien el calendario escolar 2020 establecía que las mesas de exámenes de materias previas se desarrollarían antes del receso invernal -que fue del 13 al 24 de julio-, la suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus obligó a redefinir fechas y modalidades.Las mesas previas representan una instancia en las escuelas secundarias, para recuperar asignaturas desaprobadas años anteriores. Entre las diferencias respecto de la mesa de examen convencional -además de la virtualidad-, en esta ocasión hubo tutorías para los estudiantes y mayor plazo para cumplir con las consignas dadas por los profesores.Si bien los datos oficiales en cuanto a porcentajes de asistencia y resultados finales aún se están procesando, El Territorio relevó diferentes escuelas misioneras con el objetivo de conocer su situación particular respecto a esta instancia. El resultado fue positivo y, en la mayoría de casos, los directivos indicaron que alrededor del 70% de los inscriptos se presentó a rendir.Gladis Ledesma, directora del Colegio Provincial​ 1 Martín de Moussy, explicó: “Nosotros terminamos mañana (por hoy), pero la mayoría de las mesas tuvo buen resultado, casi un 70% de los chicos que se presentaron salieron bien, fueron todos trabajos guiados”.“Para la parte oral en algunas materias que se precisó verificar algunas cuestiones se tomó por diferentes plataformas de videollamada. Fue un éxito en esta época tan difícil donde por ahí hay falta de conectividad y desazón, se motivaron bastante y trataron de aprovechar esta oportunidad con tutorías”, reflexionó.Aníbal Andrujovich, director de la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 25, de Campo Grande, indicó: “Aún estamos procesando, pero es alto el porcentaje de presencialidad y está siendo alto lo aprobado. En relación a la presencialidad, más del 70% concurrió, me animo a decir. Según me pasó el profe de Matemáticas, sólo previas de primero y segundo rindieron doce y aprobaron”. Además comentó que hubo varios anotados en Geografía, Lengua y Literatura, Dibujo Técnico y Física.Karina Henn, directora del Centro Educativo Polimodal (CEP) 6, comentó que hubo un total de 43 alumnos inscriptos en las mesas de exámenes, de los cuales un 85% aprobó. Del resto, un 62% estuvo ausente y un 38% desaprobó. En relación a los aprobados, indicó que 30% se inscribió en más de una materia, de las cuales Lengua, Inglés y Matemáticas fueron las más solicitadas.Por su parte, Sonia Rojas Decut, directora del colegio Santa María, comentó que desde julio trabajaron con aulas virtuales y acreditación asistida, lo que ayudó al alumnado a la hora de rendir: “El porcentaje de aprobados a la fecha es de 80%”. Detalló que las asignaturas con más inscriptos fueron Matemática, Lengua, Física y Química.Desde el CEP 32, escuela nocturna para adultos de Posadas, Marta Ramos sostuvo que hubo un 85% de asistencia a los exámenes, con previo acompañamiento de los docentes para prepararse. Lengua, Matemática y Sistema de Información Contable fueron las tres asignaturas con más inscriptos.Liliana Pacheco, directora de la Epet 37 Benjamín Matienzo, de Posadas, aseguró que cerca de un 80% de los chicos que se habían inscripto se presentó a rendir, y al igual que otras escuelas, Matemáticas, Lengua e Inglés fueron las materias más rendidas, además de dibujo técnico, como en la Epet 25, teniendo en cuenta que es una materia común a las escuelas técnicas.Desde la localidad de El Soberbio, el director Claudio Smolarczuk del BOP 38 dijo que “hubo más de cien mesas, la mayoría rindió y mañana (por hoy) nos reunimos para pasar las notas, fue muy productivo”.Directivos de la Epet 11, de Montecarlo, manifestaron que las materias en la que más alumnos se inscribieron fueron Matemática y Biología. Debieron realizar un examen escrito y luego la defensa por videollamada. A los alumnos que no lograron realizar el examen escrito se los clasificó como ausentes y fueron un 34%. Los aprobados fueron el 49% y un 15% reprobó, mientras que un 2% presentó certificado médico.En tanto, desde el Instituto Carlos Culmey, de Montecarlo, indicaron que 28 alumnos solicitaron mesa de examen, de los cuales se presentaron 24 (el 86%) a la instancia escrita. De estos, aprobaron 19 alumnos (el 80%) a la defensa oral y aprobaron 12 (63%).En el caso del BOP 43, de la Colonia Guaraypo, hubo un 70% de asistencia, en la mayoría de los casos a través del celular. El mayor número de inscripciones fue para Matemáticas, Lengua e Inglés.“Es muy importante que los chicos aprovechen este proceso porque se inscribieron 11.000 estudiantes para rendir. Si logramos que puedan hacerlo,vamos a tener una recuperación muy importante de la regularidad”, había destacado Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE).Y agregó: “Parte de la repitencia y el abandono se da por la cantidad de materias que se llevan los estudiantes. En mayo, cuando hicimos la primera experiencia, se inscribieron 6.000 y aprobaron 3.000, el 50%. Esperamos que ahora aprueben por lo menos 10.000 estudiantes”.