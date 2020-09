Diego Ramos despidió a su padre fallecido por coronavirus - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Ayer por la mañana, Diego Ramos utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que su padre murió de coronavirus. El actor contó que tanto él como su madre habían contraído el virus. Mientras que el actor ya terminó la etapa de aislamiento, a ella todavía le faltan unos días.“Chau pa”, fue la primera frase que escribió el actor en la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores, y acompañó el posteo con una foto de su padre.“Terminé mi aislamiento por Covid-19 positivo. Mi mamá sigue aislada unos días y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”, indicó el protagonista de Sex, obra que regresó al teatro en agosto, bajo estrictos protocolos.“No me gusta aleccionar -continuó-, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar, cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir”, agregó. Y precisó que transita este difícil momento “con mucha tristeza por la pérdida, un poco de miedo por mi mamá, incertidumbre y en soledad”, aseguró.