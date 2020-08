Detuvieron al músico que habría violado a su hija durante 6 años

Domingo 16 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

La denuncia pública que hizo a este matutino el pasado 6 de agosto una joven de 24 años que durante seis años fue víctima de abuso sexual por parte de su padre, un músico y albañil de Jardín América, tuvo respuestas por parte de la Justicia durante la jornada de ayer.Y es que mediante una orden del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico se logró el arresto del acusado, Daniel V. (48), miembro de una conocida banda de música cervecera y que mañana deberá declarar en audiencia indagatoria ante el juez Manuel Balanda Gómez para responder ante las fuertes acusaciones en su contra.La decisión se tomó luego de que la propia joven se presentara el jueves por la tarde ante la Justicia para una ampliación de denuncia por los citados abusos. Y es que la mujer, luego de la entrevista con este diario, se acercó hasta el Juzgado de Puerto Rico y mantuvo una charla con el fiscal Jorge Fernández, con la intención de interiorizarse sobre los pasos a seguir en torno a su caso.Fue este último quien, tras tomar conocimiento de los relatos de la joven, dispuso la ampliación de denuncia, diligencia que se hizo el jueves.El caso fue visibilizado por primera vez el 4 de abril del año pasado ante la Comisaría de la Mujer de Jardín América. Por ello, la investigación cayó en manos del Juzgado de Instrucción de dicha localidad.Pero como los hechos ocurrieron antes de la creación de dicha dependencia judicial, se declaró la incompetencia y la causa fue remitida al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.Según pudo saber El Territorio en base a fuentes confiables, durante más de dos horas la denunciante volvió a revivir los distintos episodios que padeció entre los 8 y los 14 años dentro de su vivienda.Durante su relato, la joven dijo que a los 14 años años rompió el silencio y contó el infierno que padecía a su abuela y a su mamá. Aunque añadió que en ese momento no obtuvo la respuesta y la contención que necesitaba por parte de su progenitora.Además, agregó que si bien desde hace varios años ya no convive con el acusado, a partir de la denuncia que hizo el año pasado, desde el entorno de su padre comenzaron a intimidar y a reprochar a la joven por la presentación ante la Policía.En lo que respecta a los avances de la causa, los voceros comentaron que luego de la indagatoria al acusado se espera que se realice una pericia psicológica a la denunciante, como así también un informe socioambiental, tanto de la víctima como del detenido.En relación a posibles testigos, trascendió que en los próximos días podría citarse a la madre de la muchacha, ya que la abuela murió hace unos años y no se podrá contar con su testimonio.Durante la charla que mantuvo con este matutino, la joven comentó que “lo que más tristeza me da es que anda por la vida como si nada, como si fuera una gran persona y no pague el daño que hizo. Mi papá me arruinó la vida, porque lo que me hizo no se me borra más”.Y alertó: “Tendría que estar preso porque libre es un peligro. Él mismo reconoció que está enfermo y dijo que necesitaba ayuda. Por eso, si está libre y tiene que satisfacer esa necesitad oculta, tengo miedo que vuelva a lastimar a alguien como lo hizo conmigo”.Por otra parte, detalló que “los abusos empezaron aproximadamente a los 8 años, cuando cantaba en la banda. Recuerdo que las primeras veces fueron a la vuelta de los bailes, cuando volvíamos solos con mi papá; pero después me violaba en nuestra propia casa. Es más, en la misma habitación donde dormía con mi hermanita".Para graficar la pesadilla del sometimiento, aseguró que “de los siete días de la semana, me violaba por lo menos cinco. Aprovechaba cuando mi mamá no estaba y me hacía todo tipo de cosas que se pueda imaginar”.En ese contexto, mencionó que denunció a su padre por abuso sexual con acceso carnal. También aportó detalles aberrantes que le ocasionaron secuelas físicas que aún padece.También recordó que además de actuar con la banda casi todos los fines de semana, en esos años también grabaron un disco.“Para afuera mi papá era un padre perfecto. Para la sociedad éramos la familia perfecta, pero en mi casa él nos golpeaba mucho a mis hermanos y a mí. Cuando tenía 14 años, un día le conté a mi abuela materna que mi papá le pegó mucho a mi hermano y le dije que tendría que estar preso. También le conté lo que me hacía a mí y fue ella quien le contó a mi mamá”, explicó.