Desde el Inym coinciden en defender subas para la yerba

Sábado 4 de julio de 2020 | 05:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

“Hay un consenso total en que debe haber un aumento, el que sea, pero hoy la situación es insostenible para las industrias. La descapitalización es importante y va a llegar el momento en que no se va a poder comprar yerba mate canchada, no se van a poder pagar sueldos, ¿y después qué hacemos?”, explicó ayer Esteban Fridlmeier, director representante de Corrientes en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

Desde el directorio se trasmitió la defensa de los mayores ingresos que están teniendo todos los sectores productivos en la región. Y se recordó que los mayores precios se dan en base a una real escasez de producción.

Fridlmeier recordó que hay una necesidad de que las industrias trasladen aumentos, porque no podrán mantener su producción.

“No nos podemos comer los costos crecientes. Hacen falta inversiones. Si no hay aumentos, vamos llegar al límite de que habrá industrias que no podrán seguir comprando materia prima, no podrán pagar salarios. Hoy si no se tiene una espalda financiera, hay peligro de que se tenga que paralizar la producción”, explicó.

El directivo recordó que las diferencias que se dan con Nación, son por la afectación que tiene la pandemia en la población.

“Nación argumenta los efectos de la pandemia, el aislamiento y que hay mucha gente que no puede trabajar y no pueden pagar un aumento importante para la yerba mate. Entonces consideran que los productores, secaderos y molinos podemos ofrecer nuestro producto sin aumento. Pero hoy ni siquiera se llegó a asimilar el aumento que hubo después de la última actualización de precios”, recordó el correntino.

Sobre los aumentos, reconoció que “es una situación muy delicada. Por suerte hoy el productor está recibiendo un precio que ni se soñaba que se pudiera alcanzar”.

Desde el sector de secaderos en tanto se había manifestado que defenderían los precios alcanzados para la yerba mate canchada. Y consideraban que habría que estudiar otros mecanismos para que otros sectores, como el de la comercialización, absorba los mayores precios.

“No aceptamos ni vamos a aceptar ser la variable de ajuste para que no se trasladen aumentos al consumidor”, comentó Sergio Delapierre, hoy director suplente por el sector de Secaderos.