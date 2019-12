Denuncian que hay privados de la libertad alojados en un gallinero

Martes 17 de diciembre de 2019 | 06:00hs.

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Algunas de las acciones de la comisión En el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, la comisión realizó 65 presentaciones judiciales oportunamente presentadas ante el Procurador General de la Provincia de Misiones, como así también ante Tribunales Penales, Juzgados de Instrucción, Fiscalías Penales y Defensores Oficiales.

Así también, se confeccionaron 27 protocolos ante hechos de tortura y 12 ante medidas de fuerza.

Mientras que se efectuó ante la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), un total de 21 denuncias penales, pidiendo que se investiguen hechos de tortura y malos tratos ocurridos en contextos de privación de la libertad.

Además, la Comisión ha realizado en el año 2019 un total de 4 presentaciones de habeas corpus a los fines de resolver en el más breve plazo posible, situaciones inhumanas y degradantes sufridas por los privados de libertad.

El informe anual de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura visibilizó todas las preocupaciones que este año se tuvieron en cuanto a los malos tratos recibidos por parte de internos de penales y comisarías de Misiones.El uso de gas pimienta para las requisas, utilizados por las unidades especiales, el hacinamiento, la precariedad de los lugares de alojamiento y las insuficientes condiciones sanitarias y de asistencia médica fueron los temas preponderantes de un año cargado de trabajo.No obstante, en la última asamblea, realizada ayer en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, la comisión dejó entrever otro episodio de abandono en una de las cárceles.De acuerdo a lo que expresó Francisco Souza, integrante de la comisión, hay unos seis detenidos de la cárcel de Loreto alojados literalmente en un gallinero.El lugar, según remarca además el relevamiento ratificado en el informe escrito y las fotos que lo acompañan, fue reacondicionado precariamente para alojar a los privados de libertad.“Nos hemos encontrado con el caso de Loreto, donde seis privados de su libertad viven en un gallinero. Nos llama poderosamente la atención y habla del grado y la falta de disposición de celdas, pabellones, camas, colchones e infraestructura general”, indicó Souza.Al tiempo que expresó: “Podemos ver en las fotos un gallinero reacondicionado y actualmente seis personas duermen y viven allí. Esto se encuentra en el área donde se encuentran plantaciones de verduras en el predio de Loreto”.Esta superpoblación, de acuerdo a los informes, deviene, entre otras cosas, de la aplicación de prisiones preventivas y por la cantidad de alojados federales que se encuentran en penales y comisarías misioneras.Es una de las quejas más importantes, tanto de los detenidos como de las autoridades policiales.Souza determinó que “hay comisarías, sobre todo en algunos pueblos de la provincia, que tienen calabozos con capacidad para una sola persona o dos máximo y los fines de semana se ve sobrepasada, no solo por la detención de contraventores, sino también por procesados”.“Tenemos en la unidad penal en Loreto 33 federales, con su capacidad máxima, y en dos comisarías de Posadas también. Pero no solo tenemos excedido el cupo en esos lugares, sino que en la mayoría de las comisarías hay federales”, explicó por su parte Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión.Y agregó en el informe que “contamos entre 202 y 222 personas detenidas por delitos de carácter federal en toda la provincia a cargo del Servicio Penitenciario Provincial y la Policía de la Provincia de Misiones”.“Genera un costo económico de logística, alimentación, custodia y seguridad que se afronta con recursos propios de los misioneros, cuando en realidad, se debería afrontar con partidas presupuestarias establecidas en el presupuesto de la Nación Argentina”, determinaron.Sobre esta superpoblación y los lugares hacinados, el Alcaide General Julio César Zarza , subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, remarcó que “gracias al aporte de la provincia, estamos en construcción de dos módulos en Oberá, que va a cubrir gran cantidad de detenidos”.En tanto, respecto a la situación planteada en Loreto, determinó que “hay una unidad que se va a habilitar allí también, con capacidad para cien internos, lo que va a descomprimir mucho el alojamiento”.“Está previsto hacer además un lugar exclusivamente para los detenidos que están en periodo de prueba, que son los que están hoy día alojados en lugares donde no deberían estar. No tenemos un lugar acorde pero están planificadas las nuevas instalaciones”, adelantó.Lo integrantes de la Comisión reiteraron la preocupación ante prácticas que habían sido relevadas en distintas dependencias de la provincia.Como lo había publicado oportunamente El Territorio, se había detectado el uso de gas pimienta y lacrimógenos en las requisas que realizaba el GIR (Grupo de Intervención Rápida) o el Grupo Comando a las comisarías de la provincia.De acuerdo a lo que relataron desde la Comisión, a este método de represión y tortura, los internos de las diferentes comisarías y unidades penales visitadas lo han identificado como “el perfume”, teniendo en cuenta que al grito de “perfume, perfume” son rociados y martirizados.Fernando Genesini, vicepresidente de la Comisión, especificó que “está prohibido y queremos volver a aclarar, eso es para evitar disturbios, amontonamientos, pero no adentro de la celda. Por eso me gustaría saber si esos grupos comandos pueden entrar a las celdas y hacer una cosa como esta, porque las comisarías son jurisdicción del comisario que es el jefe”.En respuesta, el comisario general José Roberto López, subjefe de Policía de la Provincia de Misiones, indicó que “todo esos hechos denunciados son materia de investigación”.“Nosotros trabajamos todos los días con las fuerzas especiales con capacitaciones y directivas”, resaltó.“Con respecto a la medicación, tuvimos problemas con la provisión de Nación y generó un gran inconveniente en todas las unidades y por el momento estamos cubriendo con recursos que son genuinos del Servicio Penitenciario, pero esperando una mejora”, sostuvo el subdirector del Servicio Penitenciario.Es que desde la Comisión atestaron que hubo muchas quejas debido a la falta de atención médica, continuidad de tratamientos y seguimiento de la salud mental, entre otras.“Se ha detectado, que en muchas ocasiones el servicio de atención de la salud de los privados de libertad es deficiente, ocasionándose demora en las primeras atenciones, pero también en la provisión de medicamentos como así también en las intervenciones de mayor complejidad”, detallaron en el informe.Y especificaron que “ante las derivaciones expedidas por los médicos de las unidades penitenciarias, se demora la obtención de turnos y la disponibilidad de especialistas para atender determinadas patologías. Se han registrado pérdidas de turnos en los nosocomios, por falta de móvil de traslado”.