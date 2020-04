Dan marcha atrás con la apertura del paso vecinal Posadas-Encarnación

Polémica por bloqueos en Encarnación

En el afán de evitar la propagación del coronavirus, el intendente de Encarnación (Paraguay), Luis Yd, anunció la intensificación del bloqueo sanitario, que consiste en evitar el ingreso de camiones y personas que no pertenezcan a los rubros esenciales. Es que en los últimos días un centenar de personas salió a las calles, pese a las restricciones y recomendaciones de no circular. La medida iba a entrar en vigencia en la noche del martes. Sin embargo, la polémica se desató luego de la decisión del fiscal Enrique Díaz, quien impidió el bloqueo sanitario en los diferentes puntos de acceso a la capital del departamento Itapúa. En tanto, el Ministerio Público del Paraguay insistió en la liberación de las rutas 1 y 6, tras no avalar la decisión del jefe comunal.