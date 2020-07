“Crucé una odisea porque no había movimiento, tuve que hacer un video y subirlo a las redes”

Domingo 5 de julio de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Numerosos son los casos que toman conocimiento público, y cientos que no, de padres y madres no convivientes que se ven impedidos de ver a sus hijos por una decisión unilateral y arbitraria del tutor conviviente, en donde los hijos son el botín de guerra y quedan atrapados en el conflicto de sus progenitores.

Esto le sucedió a Rubén Tamis, quien meses atrás debió dar una batalla lenta y cruel para poder volver a ver a su hija, hoy de un año y dos meses. Si bien hoy la situación se encaminó y logró retomar el vínculo, tuvo que pasar por distintos procesos judiciales y una lucha interna muy grande para afrontar lo que le estaba ocurriendo.

En diálogo con El Territorio, relató cómo fueron los hechos: “Yo tenía un régimen establecido por el Centro Judicial de Mediación (Cejume) y homologado por un juez de familia. Después de cumplir el año, la madre de la nena me denunció por violencia, según ella por insultos, pero eso nunca ocurrió. Yo hasta que no vi el expediente no supe cuál era el motivo, porque no había ocurrido nada”.

Automáticamente -según su relato- le pusieron una restricción de acercamiento, y ya no se pudo acercar a la mujer. Sin embargo, dentro de este mismo fallo decía que no tenía que cortarse el vínculo con la menor.

“La cuestión es que pasaron 76 días que yo no vi a mi hija, la primera parte fue en medio de la cuarentena, los primeros 30 días, pero después salió un decreto nacional de urgencia que establecía el derecho a verla por lo menos una vez por semana. Pero tampoco accedía a eso”, recordó.

“Crucé una odisea”

La situación comenzó a ponerse cada vez más complicada y Rubén cayó en la cuenta de que debía moverse rápido. “Presenté un reclamo al Juzgado de Familia y le mandaron dos intimaciones, que ella tampoco respondió. Decían que tenía que restablecer el vínculo de manera urgente, entonces ahí le hice una denuncia penal por impedimento de contacto y por no acatar una orden judicial”, explicó Tamis.

El siguiente paso fue una conferencia por videollamada, “mediante la cual el juez de Instrucción 1 le preguntó qué pasaba, por qué no me dejaba verla y ella tampoco se dio por enterada. El tema es que yo crucé una odisea porque no había movimiento, tuve que hacer un video y subirlo a las redes. Se viralizó y tuvo 22.000 reproducciones, ahí empezaron a surgir otros hombres que estaban en la misma situación, yo no tenía idea. Empecé a salir en los medios pero no tenía respuesta, la Justicia no se movía”.

Entonces, dentro de todas las puertas que tocaba esperando respuestas, le aconsejaron que fuera a ver al abogado Fabián Oudín, quien finalmente intercedió para que la causa se moviera. “Él llamó al juez Frank y consiguió una medida extraordinaria, que el día del padre yo pudiera pasar con mi hija. Recién ahí se cortaron los 76 días sin verla”, sostuvo.



"No ver a tu hijo y perderte momentos irrecuperables es muy cruel, de cualquiera de los dos lados. Por más amargo que fuera el trago, espero que esto sirva a otras personas"Rubén Tamis Padre Hoy Rubén reflexiona sobre lo sucedido y le cuesta creerlo: “Esto pasó porque yo me moví, porque esto se expuso y porque hubo muchos otros padres que se prendieron al reclamo y gracias a eso es que ahora estamos creando una fundación (ver Recuperando Vínculos). También gracias a esto ahora se están moviendo otros expedientes”.

Sin desestimar los casos de violencia de género que ocurren a diario y terminan con la vida de miles de mujeres alrededor del mundo, Rubén lamentó que muchas veces aquellos que son inocentes quedan desprotegidos por la Justicia y terminan perjudicados por falsas acusaciones.

“Ni siquiera éramos una pareja constituida, sólo tenemos una hija en común. Ella ejerció violencia sobre mí, cortándome el contacto con mi hija. Nadie me atendía. Comúnmente se cree que estas cosas no pasan, pero en realidad sí, lo que pasa es que nadie se expone como yo lo hice”, afirmó.

Antes del conflicto, Rubén veía a su hija todos los días, el régimen era de 6 a 15. “De golpe cortar eso fue terrible. Se resolvió a causa de todo el revuelo, el juez nos atendió, hicimos una audiencia por videollamada y llegamos al régimen momentáneo, yo ahora la veo tres veces por semana de 10 a 19, y fin de semana de por medio”, especificó.

Sin embargo, continúa luchando por verla diariamente, como era antes, aunque confesó que “esto me alivió el sufrimiento por ahora”.



El reencuentro

Este Día del Padre tuvo un condimento doblemente especial para Rubén, porque luego de 76 días volvió a ver a su hija. Según expresó, la emoción fue incontenible. “Para empezar le dije a mi sobrina que maneje el auto porque yo no sabía cómo iba a reaccionar, estaba muy emocionado. Es algo muy profundo, en España alrededor de 2.000 hombres se quitan la vida por causas como estas. Es groso, no es algo para tomarlo livianamente”, aseguró.

Desde este punto de vista, comentó que “ese día fue algo mágico, yo me imaginaba que seguramente le habían salido los dos dientitos de arriba, que seguro ya caminaba sola, y así fue. Pero yo me perdí esos días que son irrecuperables. Lo peor es que yo no hice nada, si yo hubiese ejercido algún acto de violencia cerraría el pico, pero no fue así. Son cuestiones incomprensibles, nunca pensé que ella me iba a hacer algo así”.

Durante el tiempo que pasó sin verla, confesó que se le cruzaron muchas ideas por la cabeza. “Pensé en encadenarme frente al juzgado con un megáfono. El 23 de mayo fue mi cumpleaños y pasé sin ella. Son cosas que una persona que no está bien equilibrada emocionalmente, que no tiene una familia que la contenga y que espiritualmente no está bien, puede cometer cualquier locura”.

A raíz de lo sucedido, muchos padres, madres, abuelos y abuelas se contactaron con él para contar su experiencia y así surgió un grupo autoconvocado, hoy liderado por una especialista en familia, Viviana Ethel Casoratti, con el objetivo de ayudar y orientar a otras personas que estén pasando por situaciones familiares.