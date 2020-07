Crimen de Fabián Gutiérrez: confirmaron a la fiscal Natalia Mercado al frente de la causa

Viernes 10 de julio de 2020 | 11:20hs.

La fiscal Natalia Mercado continuará al frente de la causa que investiga el asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner y arrepentido en la causa cuadernos.El juez Carlos Narvarte, que lleva adelante el expediente, desestimó la recusación presentada por la defensa de Facundo Zaeta, principal sospechoso del crimen. Los abogados del joven habían pedido apartar a la fiscal por ser la sobrina de la Vicepresidenta.El magistrado consideró que el pedido no tenía fundamentos suficientes por lo que rechazó el planteo.“El pedido de recusación de la fiscal está resuelto y no le he dado lugar a la solicitud del abogado defensor”, sostuvo el juez en diálogo con Señal Calafate. En este sentido dijo que "no comprobó" los argumentos que otorgaron los abogados para apartar del caso a Mercado.Mercado es la hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de la vicepresidenta. Para la defensa esto podía llegar a interferir en la pesquisa.Mientras tanto la investigación avanza y el jueves prestó declaración indagatoria durante tres horas Agustín Zaeta, hermano de Facundo. El joven, que fue detenido cuando intentaba escapar en una camioneta blanca durante uno de los allanamientos, negó haber participado del crimen.La defensa de Agustín sostiene que su cliente solo buscaba "ayudar" a su hermano, que sería el autor material del hecho. Además se llevaron adelante otras dos testimoniales.Por el crimen de Gutiérrez están detenidos cuatro jóvenes: Facundo Zaeta; su hermano Agustín, de 18 años, y sus amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez, de 20 y 23, respectivamente. El juez Narvarte cree que se trató de un crimen extorsivo vinculado a cuestiones de dinero.Gutiérrez estaba desaparecido desde el jueves 2 de julio y la policía de Santa Cruz encontró su cuerpo el sábado en una casa del barrio Aeropuerto Viejo de El Calafate, a partir de la declaración de uno de los cuatro detenidos por el asesinato. El cadáver estaba enterrado en el fondo de la vivienda, envuelto en una sábana. La autopsia determinó que fue torturado y que fue acuchillado en el cuello.Por el momento la investigación no encontró vinculación política con el crimen.