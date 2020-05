"Costanera Este y Oeste son los únicos lugares habilitados para las caminatas recreativas"

Viernes 29 de mayo de 2020 | 13:10hs.





Por otra parte, las personas mayores de 60 años también podrán salir a realizar la actividad el miércoles 3 de junio en el horario de 13 a 17. Se trata de una excepción transitoria al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio vigente, la cual tiene por finalidad la implementación administrada y gradual del esparcimiento social.



Cabe resaltar que no se trata de una autorización para realizar actividad física, ni reuniones sociales, sino para lograr una readaptación progresiva física y mental de la persona con el medio, luego de una etapa de confinamiento social sin precedentes.



Al respecto Juan Pablo Ramírez, secretario del Gobierno Municipal, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó, "nuevamente tenemos caminatas recreativas que quedan fijadas para el sábado y domingo, en los mismos términos que lo que fue domingo y lunes pasados de 11 a 17 horas para todas las edades en la Costanera Este y Oeste con los mismos requisitos: que sea salida recreativa, no grupal, que no sea estática, el uso de barbijo obligatorio, el uso del repelente y que no exista venta ambulante".





"Las condiciones climáticas a veces no acompaña pero la idea es que si se puede tengan esta opción en estos horarios, en esta ocasión si llueve va a ser difícil e imposible que se habilite esto, pero esperemos que no ocurra esto, sería la única causal que generaría que se suspenda", puntualizó el funcionario.





Ramírez especificó que se caminarán por los mismos lugares de la vez pasada y que se encuentra en análisis el protocolo para las actividades deportivas ya aprobadas por el Gobierno Provincial, "estamos trabajando para regularizar esta situación a nivel municipal que sería algo bueno para muchas personas que requieran hacer algo como esto".





"Está en estudio el protocolo provincial que lo relega a cada municipio que es autónomo y lo condicione a su realidad, es decir, se habilitan actividades deportivas en general y cada municipio lo va adaptando a sus espacios, lugares, horarios, algunas otras condiciones que cada uno de ellos tiene. Posadas particularidades porque se desarrollan una gran cantidad de actividades y tenemos un flujo de personas más amplio que el resto de la provincia por lo que tenemos que hacerlo de la mejor manera y ordenada", referenció.





El secretario destacó que están habilitadas las actividades pero ahora lo tiene que hacer la Municipalidad para que se lleve a cabo su funcionamiento, "esperamos que se habiliten lo más pronto posible en situaciones que son menos complejas porque hay algunos que sí lo son, en cualquier momento se pueden definir situaciones e ir adelantando pero hay que delimitar lugares para cada disciplina".





Visitas Familiares

Desde este fin de semana podrán realizarse en la provincia las visitas familiares de hasta cinco personas. De acuerdo a lo que aclaró en la jornada de ayer el ministro de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, se habilitaron los encuentros “de hasta cinco personas en el lugar, en total”, dejando en claro que ese número será el máximo permitido por el momento.







Ramírez habló sobre la ciudad de Posadas puntualmente y aclaró que se realizará de la misma manera que a nivel provincial, "las visitas familiares fue algo más a nivel provincial y ellos son los que regulan el esquema pero en cuanto a las caminatas por cuestiones sanitarias no se tiene previsto habilitar nuevos lugares".





"Ya se habilitó el sector comercial, ahora la deportiva que va a generar un movimiento y necesitamos tiempos para medir la cuestión epidemiológica para ver cómo resulta cada habilitación y desde ahí se verá la apertura de otras cosas y eso es lo que tiene que entender la sociedad que se va a ir abriendo parcialmente la ciudad y ver qué impacto sanitario tiene porque ese es el norte que tenemos", enunció.





Finalmente en cuanto a la habilitación de bares y restaurantes informó que "presentaron un protocolo con respecto a la apertura que está en estudio tanto en la Provincia como en la Municipalidad".





Las caminatas recreativas podrán realizarse única y exclusivamente en los siguientes lugares:

- Costanera Este: Tramo comprendido entre las avenidas Justo José de Urquiza y Marconi.



- Costanera Oeste: Tramos comprendidos entre las avenidas Blas Parera hasta Av. Chacabuco. y desde Av. Chacabuco hasta Av. Santa Cruz.



Medidas de seguridad e higiene y recomendaciones para realizar la actividad:

• Podrán hacerlo personas de todas las edades. Menores solamente acompañados de su padre, madre o tutor.



• Se dispondrá de una hora y media de tiempo desde que sale de su domicilio o lugar de residencia.



• El tiempo de caminata por persona, será controlado por las autoridades mediante la aplicación *Misiones Digital*, disponible el en Play Store.



• Queda prohibida la venta ambulante o cualquier tipo de comercialización en los lugares habilitados para las caminatas recreativas.



• Cada uno llevará su propia botella de agua.



• No se permite permanecer fijos en un espacio.



• Están prohibidas las caminatas grupales.



• Distanciamiento social con otras personas de 4 metros.



• Usar barbijo en todo momento.



• Llevar DNI para los controles de la Policía de Misiones.



• Usar repelentes a fin de prevenir picaduras de mosquitos que podrían aumentar el contagio de Dengue.



• Evitar el contacto con superficies en vía pública, en caso de hacerlo recomendar el uso de desinfectante a base de alcohol.



• Evitar tocarse la cara mientras están fuera de sus casas.



• Al llegar al domicilio se recomienda: desinfección de manos, llaves. Billeteras, celulares y zapatos con desinfectante a base de alcohol antes de ingresar.



• Lavarse las manos inmediatamente luego del ingreso al domicilio y luego retirarse el barbijo.



• En caso de presentar síntomas, evitar las caminatas al aire libre y comunicarse al 0800-444-3400.





Permiso de circulación con Misiones Digital

La posibilidad de realizar las visitas familiares de hasta cinco personas requiere de justificación. Para ello, se debe contar con la aplicación Misiones Digital, que desde el martes cuenta con la opción para anunciar la visita y contar con la autorización pertinente para efectuar luego el desplazamiento. Asimismo, indicaron que sólo podrán moverse, por ahora, únicamente con vehículos particulares en los municipios y hacia otras comunas, ya que el transporte de media distancia todavía no fue habilitado para volver a funcionar. De esta manera, Misiones se suma oficialmente al listado de provincias que permitió los encuentros familiares. Anteriormente lo hicieron San Luis, Salta, Formosa, La Pampa y Mendoza.